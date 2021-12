Vitória pode ter quatro desfalques na estreia do Brasileirão

O saldo negativo após a eliminação do Vitória na Copa do Brasil pelo empate em 1 a 1 contra o Salgueiro também teve impacto no departamento médico do clube.

Já sem contar com o goleiro Deola (fratura no punho) e o volante Michel (dores na coxa esquerda), o rubro-negro baiano pode perder mais dois jogadores para a estreia no Brasileirão neste sábado, 25, às 18h30, na Arena Fonte Nova, contra o Internacional.

O lateral-direito Nino Paraíba e o meia Renato Cajá saíram machucados do jogo da última quarta-feira, 22, e dificilmente terão condições de atuar no sábado. Cajá sofreu uma entorse no tornozelo e, como o local ficou muito inchado após a partida, a chance de ser utilizado contra o Inter é muito pequena.

Já Nino saiu reclamando de dores musculares e devido ao pequeno tempo de recuperação para o jogo na Arena Fonte Nova também é dúvida. Cajá e Nino serão avaliados nesta quinta-feira, 23, na reapresentação do elenco rubro-negro na Toca do Leão.



