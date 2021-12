Vitória pode ter quarteto ofensivo contra Fluminense

A necessidade de vencer para se distanciar da zona de rebaixamento e seguir sonhando com o G-4, associada ao contexto atual do elenco, pode fazer o Vitória lançar um quarteto ofensivo contra o Fluminense no domingo, 10, às 19h30, no Barradão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Devido à suspensão de Ramon, que foi expulso na rodada passada, o sistema com três zagueiros, bem-sucedido nas vezes em que foi utilizado (2 a 1 no Grêmio, 3 a 2 no Sport e 2 a 2 com o Cruzeiro), deve ser desfeito.

O problema é a escassez de atletas para compor o setor com Victor Ramos e Kanu. Vinicius está lesionado e Guilherme Mattis ainda se recondiciona fisicamente desde que se recuperou, há um mês, de uma grave lesão muscular sofrida em janeiro. Uma alternativa seria Josué, que ficou no banco em 12 partidas, mas ainda não entrou em campo neste ano.

Já no ataque, o técnico Vagner Mancini confirmou o retorno de Dagoberto, poupado por desgaste físico do jogo de três dias atrás: derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, em casa, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Questionado se Dagoberto voltaria na posição de Vander, seu substituto na última quarta-feira, Mancini declarou: "A volta de Dagoberto não significa a saída de Vander. Depende exclusivamente da minha opção pelo sistema de jogo: se vou entrar com dois ou três zagueiros. Se eu entrar com dois, cabe o Vander no time. Se eu entrar com três, não. Tudo isso vai ser decidido até domingo. Eu não vou escalar o time agora, até porque não ainda não decidi".

Confirmando-se Vander como titular, ele e Dagoberto formarão um quarteto de ataque com Marinho e Kieza, principais jogadores do Vitória.

A outra alternativa para a vaga de Ramon, que fica no meio-termo entre um zagueiro e um atacante, é o meia Tiago Real, que foi titular em 14 partidas na temporada, sete delas pelo Brasileirão.

