Vitória pode ter mais desfalques contra a Ponte Preta

O técnico Caio Júnior pode ter mais problemas para montar o time para o próximo compromisso do Vitória, contra a Ponte Preta, nesta quarta-feira, 14, no Barradão.

Além de Escudero, que aguarda uma definição do departamento médico, Dinei, que também não entrou em campo contra o Corinthians, se recupera de um edema na coxa e também pode não enfrentar a Macaca.

Mansur, que se recuperou recentemente de lesão, entrou durante a partida, mas terminou o jogo com um dos pés machucados após receber uma solada. O lateral ainda será examinado para confirmar se há também uma lesão na coxa esquerda.

Danilo Tarracha, que vinha atuando como titular enquanto Mansur estava de molho, voltou a sentir dores na parte posterior da coxa e são pequenas as possibilidades de atuar contra a Ponte.

O time se reapresenta na tarde desta segunda-feira, 12, no Barradão, e Caio Júnior vai testar as opções no elenco para começar a montar o quebra-cabeça.

