Vitória pode ter dois desfalques contra o Coritiba

Embora possa comemorar a ausência de desfalques por suspensão, o Vitória pode perder dois jogadores importantes por contusão: o lateral-direito Nino Paraíba e o meia Escudero.

Ambos sentiram dores musculares durante o clássico contra o Bahia, e viraram motivos de preocupação para o jogo do próximo domingo, 28, contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, pela nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Nino e Escudero serão avaliados nesta terça-feira, 22, para saber se já terão condições de iniciar os treinamentos para o duelo contra o alviverde paranaense. No Ba-Vi, enquanto Nino foi substituído no começo do segundo tempo, Escudero, que era dúvida até momentos antes de a bola rolar, jogou até o final.

O meia Renato Cajá, que havia sido substituído no intervalo do jogo contra o Bahia, já está recuperado e não deverá ser um problema para o jogo com o Coxa. Nesta segunda-feira, 22, o técnico Caio Júnior comandou um treino para os jogadores reservas.

O elenco rubro-negro volta ao batente às 9h desta terça-feira, 23. Com o empate sem gols no clássico, o Leão caiu para a quinta posição do Brasileirão, agora com 14 pontos ganhos.

