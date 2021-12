Vitória pode ter dois desfalques contra o Botafogo-BA

Depois da desgastante derrota sofrida para o Mixto-MT no jogo de estreia da Copa do Brasil, na última quarta-feira, 10, em Cuiabá, alguns jogadores do Vitória podem ser poupados do próximo compromisso pelo Campeonato Baiano.

É o caso do zagueiro Gabriel Paulista, que levou uma pancada na cabeça no jogo contra o Tigre e deve ficar de fora da partida da tarde deste sábado, 13, contra o Botafogo-BA, na Arena Fonte Nova.

O volante Michel, que já havia sido poupado na estreia rubro-negra no torneio nacional por causa de uma virose, também deverá ser resguardado no duelo contra o Mais Querido.

Em contrapartida, o rubro-negro poderá ter a volta do meia Renato Cajá, que cumpriu suspensão e não participou do duelo em Cuiabá. O artilheiro Marcelo Nicácio já treina a parte física, mas ainda não deverá ir a campo no sábado.

Uma vez que o Leão lidera com folga o Grupo 3 do Baianão, o técnico Caio Júnior pode poupar um número maior de jogadores contra o Botafogo, para que o seu time esteja em melhores condições no jogo decisivo da próxima terça-feira, 16, contra o Mixto.

Folga geral - A delegação rubro-negra desembarcou em Salvador na tarde desta quinta-feira, 11, e os jogadores foram liberados. Nesta sexta, 12, Caio Júnior comanda o único treino antes do confronto com o Botafogo.

