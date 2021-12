Vitória pode ter até quatro reforços contra o Corinthians

Após o banho de água fria do sábado passado, quando perdeu em casa para o Avaí por 1 a 0, o Vitória começou nesta segunda-feira, 14, a preparação para enfrentar o Corinthians, em Itaquera, no sábado, para brigar para sair da zona de rebaixamento.

No treino desta segunda, na Toca do Leão, boas notícias: todos os jogadores que estão no departamento médico se recuperando de lesão – com exceção do volante José Welison – treinaram com bola.

Willian Farias, Kieza, Carlos Eduardo, André Lima e Cleiton Xavier voltaram aos gramados, fazendo uma atividade em campo reduzido junto com os jogadores que não foram titulares contra o Avaí. Os demais participaram de um treino físico.

Segundo o departamento médico, Carlos Eduardo e Cleiton Xavier estão liberados e podem ser relacionados para o jogo de sábado.

André Lima e Willian Farias, no entanto, terão que ser reavaliados nesta quarta, 16, antes de ser batido o martelo.

Capitão de volta?

O retorno de Farias é bastante desejado pela torcida e pelo próprio técnico Vagner Mancini, que teve dificuldades para armar a equipe com o número de suspensões por cartões amarelos e lesões.

Mas os próprios jogadores também já mostraram que sentem falta do capitão. O garoto Bruno Bispo, que fez sua estreia no sábado, disse que o elenco quer voltar a jogar com o volante.

“Com certeza. É um dos líderes do grupo, capitão da equipe. Estava sendo Wallace, mas é ele. É bom ver ele retornando. Vai ser um grande reforço pra gente. E, se ele for relacionado pra esse jogo, vai fazer uma grande partida”, opinou o atleta.

adblock ativo