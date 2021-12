Vitória pode poupar jogadores contra o Confiança

Com a classificação antecipada ao mata-mata da Copa do Nordeste, o jogo contra o Confiança, às 22h de quarta-feira, 18, no Barradão, pode servir como teste para o técnico interino do Vitória, Carlos Amadeu.

Dois atletas estão praticamente fora do embate. O goleiro Fernando Miguel e o lateral direito Nino Paraíba estão pendurados com dois cartões amarelos. Devem se ausentar para não correrem risco de desfalcarem o Vitória nas quartas de final. Para o lugar deles, entrariam Wilson e Romário, respectivamente.

Outro que pode voltar é o meia Jorge Wagner, que promete o Leão disposto a vencer, mesmo garantido no topo.

"Apesar de nossa equipe estar classificada, não existe comodismo. Queremos vencer, até porque temos o objetivo de encerrar essa primeira fase na primeira colocação geral, o que nos dará vantagem nas finais. O Vitória entra em todos os jogos para ganhar", disse.

Na segunda, 16, na reapresentação, o time principal fez treino regenerativo na academia. O grupo se exercita nesta terça, 17,, à tarde, e se concentra em seguida.

adblock ativo