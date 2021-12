Vitória pode perder volante para concorrente na Série B

O Vitória poderá ter mais uma baixa em seu elenco. Sem contratações durante o período de paralisação dos jogos, devido à pandemia de Covid-19, e com a lesão do zagueiro Carlos, o Leão está prestes a perder o volante Gabriel Bispo para o futebol gaúcho, mais especificamente para o Juventude.

De acordo com o diretor-geral do clube do Sul, Osvaldo Pioner, o negócio depende apenas do aval rubro-negro para ser oficializado. “Esse atleta interessa. Nosso executivo fez o contato com a direção do Vitória que ficou de dar uma posição final, já que é um atleta que acreditam bastante nele pois é jovem. Nesse momento, o negócio está nas mãos do Vitória. Se o Vitória acreditar no nosso trabalho e achar que vai ser uma boa pra ele, temos interesse. Basta dar o okay”, explicou, ao portal Arena Rubro-Negra.

O atleta de 22 anos possui contrato com o Vitória até 2022 e chegou à Toca do Leão após se destacar no Bahia de Feira, em 2019, na campanha que rendeu o vice-campeonato ao Tremendão.

