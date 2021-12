Vitória pode perder atacante para o Santa Cruz

O Vitória pode perder mais um jogador durante a paralisação provocada pela pandemia da Covid-19. Luiz Henrique Soares Firmino, o atacante Negueba, está prestes a deixar o Leão, com destino ao Santa Cruz-PE.

Segundo o dirigente do futebol do time pernambucano, Nei Pandolfo, uma negociação já foi iniciada entre os presidentes dos clubes. “Tem o interesse e uma conversa entre os presidentes em relação ao atleta, mas ainda falta algumas situações para isso ser avançado”, declarou o gestor à Folha de Pernambuco.

O empresário do atleta, Sandro Duarte, avalia como positiva a saída do jogador de 22 anos da Toca do Leão. "Esse tipo de coisa tem que ser bom para os dois. Acho que iria ajudar bastante o Santa Cruz, até porque é um jogador jovem, promissor, que tem um mercado", informou ao periódico local.

Peça no extinto elenco do sub-23 do Rubro-Negro, o atacante foi contratado por empréstimo junto ao Globo-RN, no segundo semestre de 2019. Negueba atuou por apenas uma partida na Série B do ano passado, contra o Londrina, no Barradão. Já em 2020 o jogador disputou quatro partidas e não marcou nenhum gol.

