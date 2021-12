Vitória pode liberar Léo e Arthur Maia para empréstimos

Depois de ter anunciado, nesta sexta-feira, 25, que acertou as contratações do meia Escudero e do volante Luís Alberto, o Vitória chegou ao total de 12 reforços para a temporada 2013.

Com tanto jogador a chegar na Toca do Leão, o elenco rubro-negro começa a ficar inchado. Para equilibrar o plantel, o time baiano pode disponbilizar alguns atletas por empréstimo.

Em entrevista coletiva que concedeu na tarde desta sexta-feira, 25, o técnico Caio Júnior revelou que o lateral-direito Léo e o meia Arthur Maia, sem espaço no time principal, podem ser emprestados pelo time baiano.

"O Léo teve oportunidades, e temos quatro jogadores para a posição. Além dele, tenho o Dimas, o Nino e o Marcos. Fiz uma avaliação e tomei uma decisão. O Maia veio conversar comigo sobre uma situação pessoal dele dentro do clube. Existe uma expectativa muito grande sobre ele. Há também o interesse de outros clubes, e ele está pensando nisso. Espero que na segunda isso se resolva, e se ele sair, que busque seu espaço", disse Caio Júnior.

Léo e Arthur Maia foram escalados pelo treinador rubro-negro na estreia do Nordestão, mas não agradaram e acabaram sacados do time. Contra o Asa, no próximo domingo, 27, Dimas deverá ser mantido como titular na lateral direita, enquanto Marquinhos fará as vezes de meia armador.

Reforços podem estrear - O lateral-direito Marcos e o meia Renato Cajá poderão entrar em campo pela primeira vez no Vitória. A dupla foi relacionada para a partida contra o time alagoano. O volante Fernando Bob também foi relacionado pela primeira vez em 2013.

adblock ativo