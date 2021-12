Vitória pode fechar 2º turno como 'campeão simbólico'

O Vitória tem a chance de fechar o ano com chave de ouro. Além da possibilidade de classificação para a Libertadores, o time rubro-negro pode conquistar o título simbólico do segundo turno do Campeonato Brasileiro, neste domingo, 8, diante do Atlético-MG.

Para conseguir tal feito, o Vitória precisa ganhar do Atlético-MG e torcer para o Cruzeiro não triunfar no seu confronto contra o Flamengo, sábado, 7, no Maracanã. O Leão tem os mesmos 35 pontos da Raposa no returno. Em caso de empate com o Galo, o rubro-negro só se torna campeão do segundo turno com a derrota do Cruzeiro.

Já na luta pela classificação para a Libertadores do ano de 2014, a situação do Leão é um pouco mais complicada. Além de vencer o Atlético-MG, o Vitória tem que "secar" o Goiás e o Botafogo para que não ganhem suas partidas. Se empatar diante o Galo, o Leão torce por derrotas do alvinegro carioca e do time Esmeraldino.

Para chegar à competição continental do ano que vem, o rubro-negro ainda precisa de um resultado favorável na Copa Sul-Americana. O clube tem que torcer para que a Ponte Preta não vença o torneio, o que manteria as quatro vagas reservadas à Libertadores.

Mas caso a Macaca se torne campeã, o Vitória vai precisar de um combinação de resultados. Além de ganhar do Galo e secar para que Goiás e o Botafogo não vençam seus jogos, o rubro-negro terá que torcer para o Atlético-PR perder a sua partida, além de tirar uma diferença de seis gols no saldo para o Furacão.

adblock ativo