Vitória pode estender relação com Arena Fonte Nova

No mínimo 28 mil pagantes. É o que espera a diretoria do Vitória para o duelo diante do Paysandu, próximo sábado, 26, às 16h30, na Arena Fonte Nova. O segundo encontro deste namoro será mais um teste que o Leão fará na Arena, aguardando mais público que os registrados no Barradão nos duelos anteriores.

Para o segundo jogo consecutivo na 'casa de veraneio', o diretor de marketing do clube, Ricardo David, espera contar com boa presença do torcedor, como ocorreu contra o Mogi Mirim, com 16.025 mil pagantes em plena terça.

"Será outro teste. Se tivermos um retorno expressivo no jogo durante a semana, queremos agora ver como se comporta a torcida no jogo do fim de semana. Estes testes valem para o planejamento do próximo ano, na Série A. Teremos jogos expressivos e não vamos descartar o fato de o Vitória ter duas opções de estádio. O outro lado não tem esta possibilidade", disse Ricardo, cutucando o rival.

Como os jogos são pontuais, o acordo entre Vitória e Arena é simples. O clube e a Fonte Nova não falam sobre valores, mas o acordo depende muito do público. A organização do estádio é responsável pela venda e comercialização do espaço, enquanto o Vitória, que não paga o aluguel da casa, ganha em cima do borderô.

"A única coisa que posso dizer é que não temos prejuízos. E o lucro depende da presença do torcedor. Quanto mais gente for, mais o Vitória arrecada", assegurou Ricardo David. A diretoria não confirmou, mas um conselheiro do clube apontou que o Leão recebe cerca de 60% da renda líquida.

Após este teste, Ricardo David garante que o duelo contra o Boa, sábado, dia 10 de outubro, será na Toca. "Já está marcado. Porém, em seguida, contra o Paraná, ainda não definimos. Será numa sexta, às 21h30. Vamos na lógica da dificuldade do torcedor em comparecer ao Barradão. Não descarto a possibilidade de ser na Arena Fonte Nova. Não definimos", garantiu Ricardo.

Bem comum

Além das vantagens financeiras, Ricardo David também crava que os jogos na Fonte estão sendo vantagem para os atletas e para o próprio Barradão. "A nova empresa que cuida do gramado do Barradão sugeriu um descanso para o nosso gramado, que está desgastado e abaixo do padrão da Fonte. Recebemos um retorno muito bom dos atletas, que asseguraram uma melhor performance na Fonte Nova, por ser um campo mais rápido. Sem contar o barulho e a pressão da torcida", completou o diretor Ricardo David.

Outro aspecto também é o preparativo para o próximo Ba-Vi, dia 3 de outubro, na Arena. Alguns atletas e o próprio técnico Vagner Mancini não esconderam a importancia de se habituar com o gramado do estádio para evitar surpresas no clássico.

"É lógico que esta aproximação com a Fonte Nova vai nos favorecer contra o Bahia. Eles estão acostumados com o gramado e também precisamos disto", considerou Mancini, que tem o apoio dos seus jogadores. "É muito bom jogar na Fonte Nova, pois o gramado ajuda no nosso estilo de jogo, rápido e objetivo. É muito bom atuar lá", assegurou o atacante Rhayner.

adblock ativo