Vitória pode começar série B com seis pontos a menos por causa de dívida com Walter Bou

A passagem do atacante argentino Walter Bou pela Toca do Leão não deixou saudades para a torcida rubro-negra. Em oito jogos disputados pelo Vitória, o jogador não conseguiu marcar um gol sequer e ainda rende prejuízos aos cofres do clube.

De acordo com o atual presidente do Leão, Paulo Carneiro, o Vitória poderá ser multado caso não quite uma dívida referente ao atleta, que deixou o clube em janeiro de 2019, ainda com a antiga gestão, presidida então por Ricardo David.

“Eu tenho que mandar uma proposta para Walter Bou, de 2 milhões, que o Vitória pode perder seis pontos no Campeonato Brasileiro, sabia? Sabia que nós estamos a pique de perder os pontos. Isso vocês podem compartilhar, podem divulgar, que a dívida de Walter Bou está na Fifa. O Vitória pode perder pontos e as pessoas estão preocupadas com o futebol feminino”, declarou o dirigente.

Diante deste quadro, em meio à indefinição dos jogos por conta da pandemia de Covid-19, o Vitória corre o risco de começar a série B em desvantagem na luta pelo acesso à primeira divisão.

adblock ativo