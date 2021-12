Vitória pode chegar à ponta da tabela se vencer o Jequié por cinco gols

O Vitória entra em campo nesta quarta-feira, 6, pela quarta rodada do Campeonato Baiano e pode chegar à liderança da competição pela primeira vez em 2019. Para isso, vai precisar fazer algo que ainda não conseguiu na temporada: golear. O adversário do Rubro-Negro será o Jequié, e a bola começa a rolar às 19h30, no Barradão.

A invencibilidade do Leão em 2019 pode ofuscar o fato de os resultados não serem tão satisfatórios. O time ainda não perdeu, é verdade, mas venceu apenas dois de seus seis compromissos na temporada. E nas duas ocasiões em que saiu de campo vencedor, conquistou os pontos pela diferença mínima no placar: 1 a 0 diante do Vitória da Conquista, e 2 a 1 contra o Jacobina.

Vencer por placares apertados, por sinal, virou uma rotina na vida do Rubro-Negro. Em toda a campanha que culminou no rebaixamento para Série B do Campeonato Brasileiro, o time não conseguiu superar nenhum adversário por mais de um gol de vantagem.

A última vez que teve essa folguinha no placar foi em março de 2018, há quase um ano, quando venceu o Globo-RN por 3 a 1, pela primeira fase da Copa do Nordeste. Na época, o time ainda era comandado por Vagner Mancini.

Em 2019, os placares magros refletem a fase dos atacantes rubro-negros. Nenhum jogador da posição conseguiu balançar as redes na temporada. Os gols do Leão até aqui foram marcados pelos meias Nickson e Yago, e pelos defensores Edcarlos e Matheus Rocha.

Se o Vitória quiser dormir na liderança nesta quarta, não tem outro jeito, vai ter que golear. O placar elástico é necessário porque, mesmo alcançando os dez pontos do Bahia de Feira, o time de Salvador ainda deve ultrapassar o Tricolor no saldo de gols. Para isso, é necessário um improvável triunfo por pelo menos cinco tentos de diferença.

Do outro lado estará um Jequié também invicto no Baiano, e que ocupa a quarta posição. Para o time do interior, não ser derrotado pode significar a manutenção na zona de classificação para as semifinais.

Mudanças

Marcelo Chamusca não informou o time que vai usar para enfrentar o Jequié, mas, depois de escalar a equipe principal no Ba-Vi, é provável que ele volte a recorrer aos jogadores do sub-23 no Campeonato Baiano. A estratégia tem sido usada para aliviar o início de temporada da equipe rubro-negra.

Depois do treino de ontem, o técnico divulgou a lista de relacionados com jogadores dos dois grupos. Os desfalques ficaram por conta do zagueiro Thales e do meia Andrigo, que foram poupados porque apresentaram cansaço muscular.

O lateral Benítez segue fora do time, mas ontem esteve no campo de treino para fazer alguns trabalhos físicos. Já os jogadores relacionados encerraram a preparação para a partida com atividades de posicionamento e jogadas ofensivas sob o comando de Marcelo Chamusca.

