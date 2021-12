Vitória pode anunciar acerto com ex-goleiro do Figueirense

O Vitória está perto de fechar contrato com o seu 14º reforço para a temporada 2013: quem está na mira do rubro-negro é o experiente goleiro Wilson, que estava no Figueirense.

De acordo com a assessoria de imprensa do time baiano, as negociações com o empresário do jogador estariam bem adiantadas, mas ainda não seria possível adiantar o momento da apresentação oficial na Toca do Leão.

Revelado pelas categorias de base do Flamengo, o jogador de 29 anos ganhou projeção nacional no alvinegro catarinense, onde se destacou na conquista do acesso à Série A, em 2010.

Se for mesmo contratado pelo Leão, Wilson disputará posição com Deola, que tem sido titular desde o mês de julho, quando chegou à Toca do Leão. No elenco, o rubro-negro ainda tem Douglas, Gustavo e Caio Secco.

Para 2013, o Vitória já contratou outros treze atletas: os zagueiros David Braz, Fabrício e Victor Ramos; o lateral Marcos; os volantes Cáceres e Luís Alberto; os meias Maxi Biancucchi, Vander, Renato Cajá e Escudero; além dos atacantes William Henrique e Lúcio Maranhão.

adblock ativo