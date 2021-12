Vitória planeja chegar à Libertadores com Caio Júnior

Caio Júnior chegou a Salvador na tarde desta segunda-feira, 10, e se apresentou oficialmente como o técnico do Vitória para a temporada do próximo ano.

Antes de Caio começar a falar com a imprensa, o vice-presidente do clube, Carlos Sérgio Falcão, fez as vezes de anfitrião e revelou que a principal meta do treinador paranaense será levar o time baiano à Copa Libertadores da América em 2014.

"Caio tem uma grande missão aqui. A chegada dele demonstra que o Vitória está se preparando para alçar voos mais altos. Temos um grande desejo de estarmos na Libertadores em 2014. Já conversamos sobre isso e não estamos pedindo nada que ele já não tenha feito", disse o dirigente rubro-negro.

O novo comandante do Leão agradeceu pela confiança da diretoria e, em consonância com o discurso de Falcão, afirmou que chega ao clube com o objetivo primeiro de cumprir o contrato até o final do ano e de conquistar títulos.

"O grande objetivo é começar e terminar um contrato. Esse é o grande desafio aqui. E tem a importância de disputar títulos. Eu quero isso. É uma obrigação do Vitória, tanto no nível local, quanto no nível nacional. Estou muito motivado", disse Caio Júnior.

O treinador elogiou o trabalho desenvolvido nas divisões de base do clube e afirmou que os garotos formados na Toca do Leão terão grande importância na sua passagem pelo rubro-negro.

"Um dos grandes motivos de estar motivado é a base que o Vitória tem. Já acompanho há alguns anos e esse trabalho tem culminado com o time na final da Copa do Brasil Sub-20. Vou trabalhar com a base, sim", prometeu.

Embora reconheça o valor dos talentos da casa, Caio Júnior sabe que o Vitória precisa de reforços. O treinador disse ainda que já iniciou o planejamento para 2013 e que nomes de possíveis reforços já estão em pauta.

"Já estou trabalhando desde quinta-feira em nomes. Podemos falar para o torcedor que vamos ter uma equipe muito competitiva. Estou muito motivado. O clube me dá condições e eu quero fazer um grande trabalho em 2013. Temos nomes, mas não podemos contratar por contratar. Temos os meninos aqui. Não pode se precipitar", avaliou.

