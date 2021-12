Vitória perto do gol 1.000 na Série A

Um equívoco corrigido a tempo. Após encontrar falha na contagem de gols na Série A, o Vitória assegura que o Leão está a um gol de chegar ao milésimo na história do Campeonato Brasileiro.

Sobrou para Dinei, que achava ser o autor do gol 1.000 no último jogo, contra o Santos. "Cheguei a ser parabenizado pelo primeiro gol contra o Santos. Achei que estava entrando na história, mas depois me falaram que ainda não era o milésimo gol. Uma pena, né? Agora preciso fazer contra o Criciúma", brincou o centroavante.

Na matemática inicial, o Leão teria 1.001 tentos, contando a última rodada no Barradão. Porém, foi encontrado erros em duas temporadas na contagem oficial do clube. Em 1999 e 2008 havia um gol a mais em cada temporada. Corrigido o erro, a camisa com o número 1.000 será entregue ao atleta que primeiro balançar a rede contra o Criciúma, próximo sábado.

Entre os jogadores, começou o bolão. O centroavante Dinei aposta nele, mas troca o triunfo pelo gol histórico. "William Henrique está gritando que ele fará o gol. Duvido muito! Vou tentar o feito, mas pode ser qualquer um. Apostaria em Maxi, mas qualquer um pode fazer. Queremos é o triunfo", disse.

William Henrique apostou em dois candidatos. O primeiro é ele mesmo. O segundo seria um gringo. "Se vacilar, coloco na rede. Porém, aposto no Escudero. É uma cara que em alguns momentos fica ali escondido e o adversário não se preocupa muito com ele, pois prestam atenção mais em Marquinhos, Dinei ou comigo".

O melhor ano, pelo menos no critério comemoração, foi em 2004. Apesar de amargar o rebaixamento, o Leão marcou 68 vezes, 16 tentos a menos que a temporada atual. O ano com menos bola na rede foi na Taça Brasil de 1965, com apenas três golzinhos.

