Vitória perto de acerto com Dudu, Victor Ramos e Kadu

Três nomes podem servir como mudança de rumo no planejamento do Vitória para a sequência da temporada. No meio-campo, Dudu Cearense está treinando no Barradão e a diretoria rubro-negra não nega o interesse em repatriar o prata da casa. Os retornos de Victor Ramos e Kadu também estão bem próximos e devem ser anunciados oficialmente na próxima semana.

Revelado pelo Vitória em 2001, Dudu Cearense estava no Heraklion, da Grécia. Com o fim da temporada europeia, o volante está mantendo a forma no Barradão, mas a intensão é permanecer na Toca. Pelo menos é o que afirma o presidente do Vitória, Carlos Falcão.

"Dudu Cearense nos interessa, pois acredito que sua identificação com o clube e mostrando determinação, poderá nos ajudar nesta sequência do Campeonato Brasileiro, após a Copa do Mundo. É um jogador de qualidade, que já integrou a Seleção Brasileira e não precisa provar mais nada", disse.

O Vitória também está próximo de reeditar a dupla de zaga da temporada 2013. Também cria do Leão, Victor Ramos assegurou que está em fase de negociação com o clube baiano, mas não esconde que existem outros interessados.

"Aqui tem o Vitória, mas existem outros clubes do Brasil interessados. Estou feliz em retornar ao Brasil, mas por enquanto não posso falar muito. Está quase tudo certo, mas só devemos falar algo semana que vem", afirmou Victor Ramos, que publicou no seu Instagram uma foto de Salvador afirmando que, depois de uma reunião com seu empresário André Cury, era hora de voltar para casa. Kadu, também em solo baiano, está negociando seu retorno.

