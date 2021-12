Vitória perde Uelliton e Léo para jogo contra o Goiás

O Vitória terá, pelo menos, dois desfalques no jogo deste sábado, 22, às 16h, contra o Goiás. O volante Uelliton e o lateral-direito Léo foram vetados pelo departamento médico e não entram em campo na partida no Barradão.

Com isso, Uelliton chega a terceira partida consecutiva que não é aproveitado. Na última terça-feira, 11, o volante foi poupado pelo treinador Carpegiani, mas, no dia seguinte, o jogador deu entrevista e alegou que não sentia problema algum. Entretanto, na quinta-feira, 13, o jogador acabou voltando a sentir um incômodo na coxa e não enfrentou o Guarani.

Já Léo acabou saindo machucado no último jogo contra o Guarani e continua sem condições de jogo. O problema do Leão é que Léo já era o substituto do titular Nino Paraiba, que se recupera de lesão na coxa e dificilmente terá condições de jogar no sábado.

Caso Carpegiani não resolva improvisar na posição, o jovem Carlinhos, contratado junto ao São Domingos-SE, deve ser o escolhido.

No treino desta terça-feira, no Barradão, Carpegiani dividiu os jogadores em três times, e fez um trabalho tático. Além de Leó, Nino e Uelliton, Leilson e Eduardo Ramos continuam no departamento médico.

