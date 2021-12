Vitória perde status de melhor campanha da Série B

Nesta Série B, o Vitória mimou muito o torcedor, que se acostumou com triunfos e o status de melhor campanha na história da competição. O problema é que tem um tempinho que o Leão não vence e o rendimento não é mais o melhor registrado.

Após três empates consecutivos, o líder absoluto somou 50 pontos em 23 rodadas e foi superado pela campanha do Corinthians em 2008, que somou um ponto a mais no mesmo número de jogos. Nada que preocupe, afinal, está é uma oscilação que o técnico Carpegiani já previa que poderia acontecer no segundo turno. Na segunda metade da Série B, o Leão somou seis pontos em quatro jogos. Aproveitamento de 50%.

Para o volante Uelliton, os últimos resultados dão sinal de alerta para o grupo. "Três empates em três jogos não dá. Time que quer ser campeão não pode deixar acontecer isso. Temos a obrigação de vencer o próximo jogo. Não podemos mais oscilar", cobrou o exigente capitão rubro-negro.

Mesmo com os três últimos empates, o Vitória desconhece derrota desde o dia 3 de agosto e a partida desta terça-feira, 11, contra o Boa Esporte, é crucial para retomar o ritmo do primeiro turno.

O problema é que o jogo será contra um time ameaçado de rebaixamento e com a proposta de chegar no Barradão bem retrancado, para tristeza do técnico Carpegiani. "Vai ser um jogo encardido contra o Boa. Eu, particularmente, prefiro enfrentar adversário que procure o jogo, que não esteja nas últimas colocações ou posições intermediárias. Geralmente, chegam com proposta mais defensiva", garantiu Carpé.

adblock ativo