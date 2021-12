Vitória perde Richarlyson, mas ganha o retorno de Vinícius

Pelo terceiro cartão amarelo, o técnico do Vitória, Ney Franco, não contará com o capitão Richarlyson para o confronto desta quarta-feira, 19, contra o Coritiba, no Barradão, em Salvador.

Para o treinador, uma perda sentida, mas que não abala o elenco. O motivo é simples. Ney pode ganhar três retornos, sendo um certo: Vinícius. Escudero e Luiz Gustavo ainda são dúvidas.

A recuperação de Vinícius foi relâmpago. Cortado quase de última hora para o duelo contra a Chapecoense, o atacante fez um tratamento intensivo para curar as dores musculares a tempo do embate contra o Coxa.

Confirmado, Vinícius deve substituir o suspenso Richarlyson, mudando pouco a estrutura do time. Neste caso, Edno recua mais e fica ao lado de Marcinho na criação do meio.

Outra peça importante que pode retornar é Luiz Gustavo, desfalque nos últimos dois jogos com problemas no joelho direito. Caso seja confirmado, José Wellison deve sobrar na função de volante. Também existe a possibilidade de Luiz entrar no lugar de Roger Carvalho, apesar do atleta não ter ido mal contra a Chapecoense.

O elenco rubro-negro tinha chegada prevista em Salvador às 21h15 da noite desta segunda, 17. O elenco retorna aos treinos nesta terça, 18, à tarde.

