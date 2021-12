Vitória perde Rhayner e outros podem não ficar

O desejo da diretoria e do técnico Vagner Mancini em manter para 2016 a base do elenco que devolveu o Vitória à Série A em 2015 está esbarrando em questões financeiras. O atacante Rhayner, que vinha negociando a renovação do contrato, foi anunciado nesta quarta-feira, 16, como novo reforço da Ponte Preta, de Campinas (SP).

A oferta pelo atleta vinha distante do que seu empresário, Eduardo Uram, queria. Ao invés de receber uma contraproposta, como esperava, o Vitória foi pego de surpresa com o anúncio de que Rhayner agora é atleta do time paulista.

Manoel Matos, vice-presidente do Leão e que estava à frente da negociação, afirmou: "o empresário dele não falou com o Vitória que estava negociando com outro clube. Se encerrou o contato conosco, foi de forma unilateral. Fiquei sabendo agora que Rhayner está indo para a Ponte Preta".

Após o dia 21 de novembro, quando selou o retorno à Série A, o Rubro-Negro iniciou conversas para manter seus principais jogadores. Até aqui, no entanto, só conseguiu renovar com o goleiro Fernando Miguel. Por outro lado, além de Rhayner, o centroavante Élton também está perto de deixar o clube por ter recebido uma proposta do futebol japonês.

Ken pede valorização

Outro com situação complicada é o meia Pedro Ken, capitão do time. Ainda é grande a diferença entre o valor ofertado pelo Vitória e a pedida do atleta, que declarou: "Meu desejo é ficar no Vitória, mas preciso ser mais valorizado".

O goleiro Gatito Fernández passa por dilema semelhante. O Vitória pretende diminuir em 40% o seu salário, que, por ter sido assinado em dólar, sofreu um forte reajuste neste ano. O paraguaio recusa a proposta.

Distantes da renovação, também estão o lateral Diego Renan e o volante Amaral. Em contrapartida, o principal ídolo da torcida e dono do maior salário do plantel (cerca de R$ 250 mil), o meia Escudero deve chegar a um acordo nos próximos dias.

Dos titulares da equipe 3ª colocada na Série B de 2015, só quem tem permanência confirmada até o momento são o volante Flávio e os zagueiros Ramon e Kanu, que já tinham contrato em vigor para 2016.

