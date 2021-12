Vitória perde primeio jogo da final da Copa do Brasil Sub-20

Um gol nos acréscimos do segundo tempo impediu que o Vitória precisasse apenas de um 0 a 0 em casa para ser campeão da Copa do Brasil Sub-20 pela segunda vez. Nesta terça-feira, 25, no jogo de ida da final, o Leão perdeu por 2 a 1 do Internacional, em Porto Alegre.

Mas, na próxima terça-feira, às 20h da Bahia, o time baiano só precisará vencer por 1 a 0 no Barradão, onde ganhou seus quatro jogos no torneio. O Colorado joga pelo empate. Se cair pelo mesmo placar, haverá disputa de pênaltis.

Dois destaques do Vitória saíram machucados ainda no primeiro tempo: o goleiro Ronaldo e o meia David.

O camisa 10 foi, aos 31 min, substituído por Nickson, que é filho do ex-meia rubro-negro Jackson e já estreou no time profissional. Ronaldo, que realizou três defesas importantes, não resistiu às dores na região lombar e não voltou do intervalo.

Ele admitiu que estava atuando no sacrifício. "Desde as quartas de final, estou sentindo essas dores", afirmou à ESPN Brasil Caíque, que entrou no seu lugar, falhou no segundo gol colorado. O primeiro também nasceu de um erro individual. E foi do mais experiente do Leão, o lateral esquerdo Euller, que se acostumou a jogar entre os profissionais.

Quase briga

Por economia de dinheiro da CBF, nesta competição o trio de arbitragem é sempre oriunda do Estado onde o jogo ocorre. Ontem a mediação foi de gaúchos. No Barradão, será de baianos. De qualquer forma, não houve polêmica de arbitragem.

O árbitro Jean Pierre Gonçalves, aliás, foi rápido para evitar uma briga aos 45 min. Nickson recebeu cartão amarelo por chutar a bola em Andrigo, que estava caído após sofrer uma falta no meio de campo.

Os donos da casa saíram na frente após Euller tentar um toque de calcanhar na defesa, aos 38 min. O Vitória se expôs diante do passe para Andrigo, livre na área, marcar.

O time baiano esfriou o Colorado aos 3 min do segundo tempo. O atacante Léo sofreu falta e, após cobrança de Wellington, pegou o rebote do goleiro Jacsson e empatou. Em seguida, quase Alisson recoloca o Inter na frente. E a tônica se manteve, com sucessivas tentativas do Inter, enquanto o Vitória se fechava.

Aos 45 min, Bruno Gomes, artilheiro com sete gols, chutou com força, de fora da área, e contou com falha do goleiro Caíque para decretar 2 a 1.

