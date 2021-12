O Vitória tentou aproveitar a irregularidade do São Paulo para continuar subindo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas em um dia em que teve o atacante Pato inspirado, os planos do Rubro-negro foram frustrados.

A partida no Morumbi terminou em 3 a 1 para o tricolor paulista, em partida válida pela 14ª rodada. Com o resultado, o Vitória se manteve na 15ª colocação com 14 pontos. O próximo confronto será contra a Chapecoense, no domingo, 17, às 16h, no Barradão.

Da Redação Vitória perde por 3 a 1 para o São Paulo no Morumbi

O jogo

O Leão começou o jogo assustando o time da casa. Logo aos 48 segundos do início, Caio recebeu lançamento entre a zaga são-paulina e, cara a cara com gol, mandou a bola para fora, desperdiçando a oportunidade de abrir o placar.

Não demorou muito para o ditado "quem não faz toma" se cumprir. Nos16 minutos, Alemão se atrapalhou na zaga e tocou errado. A bola sobrou para Ganso que deu belo passe para Pato marcar o primeiro gol do jogo. O sistema defensivo do Leão se abalou com o tento.

Aos 31, Alan Kardec recebeu bola enfiada entre a zaga rubro-negra e avançou sozinho à área, fintando Wilson e mandando para o fundo das redes. São Paulo 2 x 0 Vitória.

O jogo continuou aberto, as duas equipes buscavam o ataque. O Vitória tentou reagir, mas tinha pela frente a dura marcação paulista. O talento prevaleceu no jogo. Aos 38 minutos, Pato fez bela jogada individual na entrada da área e bateu rasteiro no canto direito de Wilson, marcando seu segundo gol na partida, alargando o placar para 3 a 0.

Aos 47 ainda do primeiro tempo, Kadu recebeu cruzamento e, sem marcação, marcou o tento de honra. Na segunda etapa, as equipes tentaram manter o ritmo ofensivo da partida. Mas não houve gols.

adblock ativo