Vitória perde por 3 a 0 e é eliminado da Copa São Paulo

Após erros do setor defensivo, o time Sub-20 do Vitória voltou a perder para a equipe do Palmeiras, em uma “reedição” da final do Brasileirão da categoria. Dessa vez , o time paulista venceu o baiano por 3 a 0, em partida válida pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Junior, na noite da última sexta-feira, 11. Com o resultado, o rubro-negro está eliminado da competição.

Apesar da má qualidade do campo, o Leão começou bem, tentando ficar com a bola o máximo de tempo possível e procurando criar jogadas que resultassem no gol. Entretanto, aos 11 minutos do primeiro tempo, o atacante Guilherme do Palmeiras, recebeu um bom passe na entrada na área, e, aproveitando uma desatenção do setor defensivo rubro-negro, fez o primeiro gol do time paulista. No lance, o jogador do Porco torceu o pé e foi substituído minutos depois.

Na segunda etapa, a partida continuou no mesmo ritmo: morno e sem jogadas que apresentassem perigo para ambos os lados. Aos 23 minutos do segundo tempo, o zagueiro Iago, do Palmeiras, ampliou o placar em mais um lance de falha na defesa. Aos 45 minutos, Josué fez o terceiro e fechou o placar.

Em 2018, o Vitória já havia perdido para o Palmeiras na final do Campeonato Brasileiro da categoria. A primeira partida, no Barradão, o alviverde venceu por 4 a 1. No jogo de volta, No Allianz Parque, mais uma goleada. O Porco venceu por 5 a 2.

