Vitória perde para Sport e volta para a zona de rebaixamento

Após oito rodadas, o Vitória está de volta à zona de rebaixamento. Jogando em Recife, contra o Sport, adversário direto na briga contra a degola, o Leão baiano perdeu dois pênaltis e voltou com uma derrota por 1 a 0, em 17º lugar na tabela.

O gol do Rubro-Negro pernambucano foi marcado por Diego Souza, aos 5 minutos do 1º tempo. Aos 10, Matheus Ferraz colocou a mão na bola dentro da área, e o Vitória teve o primeiro pênalti a seu favor, desperdiçado por Zé Love.

Na sequência, um minuto depois, o árbitro deu outro pênalti, também cometido por Matheus Ferraz. Kieza foi para a cobrança e carimbou a trave.

Após a terceira derrota seguida, o Vitória parou nos 35 pontos e agora ocupa a 17ª posição. O São Paulo, 16º, tem 36. No domingo, o Leão enfrenta o Cruzeiro, 12º, com 38 pontos, no Barradão.

O jogo

Empurrado por uma Ilha do Retiro com 24 mil pessoas, o Sport começou afim de engolir o Leão soteropolitano. Em dois minutos, foram duas chances: primeiro Ramon salvou em cima da linha chute de Rodney, que havia driblado Fernando Miguel, e depois o goleiro salvou chute de Rogério.

Aos cinco minutos, o craque do time pernambucano, Diego Souza, resolveu. Ganhou no físico de Tiago Real na direita, cortou para o meio, tirou Ramon e Marcelo na marcação e mandou um foguete de esquerda no canto. Golaço.

Virtualmente na zona de rebaixamento, o time de Argel Fucks acordou. Aos dez, sofreu o primeiro pênalti: Marcelo cabeceou após escanteio e Matheus Ferraz parou a bola com a mão. Pelo lance, o zagueiro recebeu o cartão amarelo. Na cobrança, Zé Love bateu rasteiro e Magrão pegou.

Polêmica

Menos de um minuto e meio depois veio o segundo pênalti, cercado de confusão: no lance, Cárdenas tentou chegar num rebote de Magrão, mas Matheus Ferraz o derrubou. Inicialmente, tanto o árbitro André Luiz Castro como um dos auxiliaram marcaram escanteio. Após um minuto de discussão, voltou atrás, levando os atletas do Sport à loucura.

Apesar do pênalti anotado, o goiano deixou de aplicar o segundo amarelo ao zagueiro, o que por sua vez levou os jogadores do Vitória à loucura. Kieza, desta vez, foi para a cobrança, mas bateu sem força e a bola carimbou a trave.

Aparentemente atordoado pelos dois pênaltis perdidos, o Rubro-Negro baiano perdeu volume de jogo, e o Sport pressionou. Foram pelo menos três chances desperdiçadas.

Tímido no último terço do 1º tempo, o Leão baiano simplesmente sumiu de campo na etapa final. Mesmo as entradas de Alípio e Vander na etapa final em nada ajudaram. Chega a ser repetitivo, mas o time sentiu falta de um jogador mais incisivo nos contra-ataques – como Marinho.

O Sport só não tornou a derrota do Vitória mais dura porque Fernando Miguel fez outra partida brilhante. Nos últimos quinze minutos, o arqueiro parecia o único a trabalhar no Rubro-Negro baiano.

Aos 28, Vinícius Araújo arriscou de longe e o goleiro pegou; aos 31, outra tentativa de fora da área, desta vez de Apodi, e Miguel salvou. Aos 31 e aos 32 Rithely tentou duas vezes ampliar com chutes colocados da entrada da área, mas Fernando impediu.

Graças à indisciplina, o final do duelo foi uma verdadeira agonia para o Vitória. Marcelo, que já havia tomado cartão amarelo no 1º tempo por falta, reclamou da arbitragem e foi expulso aos 38.

Sport 1 x 0 Vitória - 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A Gol: Diego Souza, aos 5 minutos do 1º tempo

Local: Ilha do Retiro, em Recife

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Cristhian Passos Sorence (GO) e Márcio Soares Maciel (GO)

Cartões amarelos: Matheus Ferraz (Sport); Zé Love, Kanu, e Amaral (Vitória)

Cartão vermelho: Marcelo, aos 38 minutos do 2º tempo

Sport: Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Ronaldo Alves e Renê; Rithely, Paulo Roberto, Diego Souza, Everton Felipe (Apodi) e Rodney Wallace (Neto Moura); Rogério (Vinicius Araújo). Técnico: Daniel Paulista.

Vitória: Fernando Miguel; Diogo Mateus, Kanu, Ramon e Euller; Amaral, Marcelo, Tiago Real (Vander) e Cárdenas (Serginho); Zé Love (Alípio) e Kieza. Técnico: Argel Fucks.

Vitor Villar

