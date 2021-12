Vitória perde para Sport e é eliminado da Copa do Brasil sub-20

Vitória perdeu para o Sport por 4 a 1 e foi desclassificado nas oitavas de final da Copa do Brasil sub-20 nesta quarta-feira, 19, na Ilha do Retiro, em Recife. Na partida de ida, os times empataram na em 0 a 0 no Barradão.

Os gols do Sport foram marcados por Índio, Bala, Sinho e Alison. O Rubro-Negro baiano descontou com o zagueiro Hebert no segundo tempo.

adblock ativo