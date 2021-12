Vitória perde para São Paulo dentro de casa e segue no Z4

O Vitória começou e terminou a partida deste domingo, 9, contra o São Paulo, na 17ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro manteve seus 34 pontos e segue na zona de rebaixamento após perder para o time visitante por 2 a 1, em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão.

O primeiro gol aconteceu aos 13 minutos do primeiro tempo, quando Osvaldo cobrou falta e Luís Fabiano subiu livre dentro da pequena área, finalizando a jogada de cabeça.

Apesar da maior posse de bola no primeiro tempo, com 60% do total, e o dobro de finalizações do rival (6 contra 3), o Vitória teve apenas duas boas oportunidades de gol. A primeira foi protagonizada por Vinícius, que após passe de Dinei chutou forte no meio do gol, mas foi barrado por Rogério Ceni. Já na segunda chance, Dinei aproveitou o cruzamento de Nino e cabeceou para o gol, mas a bola passou raspando pela trave.

A equipe baiana voltou mais agressiva no segundo tempo, o que resultou no belo gol de Kadu aos 10 minutos. Ele bateu de fora da área e acertou o ângulo direito de Rogério Ceni.

A partir daí, o rubro-negro criou jogadas perigosas mas não impediu o triunfo do adversário. Aos 32 minutos, Luís Fabiano aproveitou a falha de Roger Carvalho, que escorregou no campo de defesa, e cruzou rasteiro para Kaká - que entrou seis minutos antes, em substituição a Osvaldo. Sozinho na frente do gol, Kaká teve apenas o trabalho de colocar a bola no fundo da rede.

"Roger fez uma grande partida. Aconteceu com ele, mas poderia ter sido comigo. Ele está ajudando o campeonato inteiro e tenho certeza de que vai dar a volta por cima", afirmou o autor do gol rubro-negro, Kadu, ao final da partida.

O Vitória até tentou novamente o empate com três substituições no segundo tempo: William Henrique no lugar de Vinicius, Willie no lugar de José Welison e Guillermo Beltrán, que substituiu Richarlyson faltando menos de 30 segundos para o final da partida.

Agora, o Vitória se prepara para enfrentar o Chapecoense fora de casa. O jogo está marcado para o próximo domingo, 16, às 18h30 (horário local).

