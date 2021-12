Vitória perde para Palmeiras e fica na zona de rebaixamento

O Vitória não conseguiu manter a boa fase e perdeu para o Palmeiras por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, 25, no Pacaembu, em São Paulo. Com o resultado, o rubro-negro caiu duas posições e ficou em 18º com 24 pontos, um a menos que o Palmeiras, o 17º, e dois a menos que o Bahia, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O primeiro gol do Palmeiras foi aos 25 minutos do 1º tempo. Victor Luis cobrou escanteio da esquerda e Lúcio apareceu para cabecear e abrir o marcador. A equipe baiana levou o segundo gol aos 17 do 2º tempo. Bernardo rolou para Henrique chutar para o gol, sem chances de Gatito Fernández.

Na próxima rodada, o Vitória vai enfrentar o Atlético-MG domingo, 28, às 16, no estádio Independência.

