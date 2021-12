Vitória perde para o Vasco e volta à zona de rebaixamento da Série B

Em meio a uma semana conturbada nos bastidores, e ainda sem treinador depois da demissão de Ramon Menezes, o Vitória perdeu para o Vasco por 1 a 0, no Barradão, e voltou para a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida foi válida pela 16ª rodada da competição nacional, e teve Ricardo Amadeu interinamente no comando do Leão.

A derrota rubro-negra aconteceu em um jogo que ficou marcado pelo estado ruim do gramado do Barradão. O campo foi castigado pela forte chuva em Salvador, e comprometeu os primeiros minutos de futebol. A situação estava tão complicada que a partida chegou a ser interrompida por 60 minutos.

O Vitória volta a campo na próxima quarta-feira, fora de casa, contra o Cruzeiro. A Raposa soma três pontos a mais e é adversária direta do Leão na luta contra o rebaixamento.

O jogo

Adversários ontem, Vitória e Vasco tiveram o gramado do Barradão como inimigo em comum no jogo. A drenagem do Estádio não deu conta de escoar o volume de chuva em Salvador, e várias poças de água se formaram no campo. Foi comum a bola ficar presa e prejudicar a articulação de jogadas, o que deixou a partida travada.

O gramado ruim também complicou a vida dos zagueiros. Foi a partir de um erro de Leandro Castán que o Rubro-Negro quase abriu o placar. O defensor ‘esqueceu’ a bola em uma poça e Guilherme Santos aproveitou para fazer o desarme e invadir a área. Na hora de chutar, errou a mira e mandou para fora.

A dificuldade imposta pelo gramado do Barradão fez das jogadas de bola parada uma arma ainda mais importante no jogo. E foi justamente por esse caminho que o Vasco chegou ao gol, aos 13 minutos do primeiro tempo.

Zeca cobrou escanteio na área, a defesa do Vitória dormiu no ponto, e Sarrafiore cabeceou livre de marcação. O atacante estava sozinho na pequena área e até se abaixou para acertar a bola.

Minutos depois do gol, o Árbitro Leandro Vuaden reuniu os dois times e interrompeu o jogo por causa da péssima condição do gramado no Barradão. A bola só voltou a rolar depos de quase 60 minutos de paralisação, e ainda assim a condição do campo ainda não era das melhores.

Nesse caso, pior para o Vitória, que estava a trás do placar e tinha a necessidade de construir as jogadas. O Leão até voltou para a partida com mais presença ofensiva, mas sofreu para conseguir levar real perigo ao time adversário.

A melhor chance do Rubro-Negro veio aos 38’, com Van, em finalização de fora da área. O lateral pegou bem na bola e colocou ela perto do travessão.

Segundo tempo

No começo do segundo tempo o Vitória levou perigo em mais uma finalização de fora da área. Dessa vez quem arriscou foi o atacante Marcinho, estreante na noite de ontem. Ele até acertou o alvo, mas Vanderlei saltou para fazer a defesa.

A medida que o tempo passava, o Rubro-Negro continuava no campo de ataque, mas esbarrava na defesa do Vasco, na chuva, e nas próprias limitações na hora de tentar chegar ao gol de empate.

Interinamente no comando do Leão ontem, Ricardo Amadeu mandou o time com tudo para o ataque aos 35 minutos. Entre as mudanças, o retorno de Vico, que não entrava em campo desde abril.

Mas quem chegou com perigo foi o time visitante. Em uma dos raros ataques vascaínos no segundo tempo, Andrey chutou forte da entrada da área e Lucas Arcanjo apareceu para fazer a defesa.

Nos minutos finais o Vitória ainda teve Marcelo Alves expulso e viu a situação ficar ainda mais complicada em campo. Com um a menos o time não teve forças para buscar o empate e terminou derrotado em casa mais uma vez na temporada.

