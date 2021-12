Vitória perde para o Vasco e dá adues à Copa do Brasil Sub-17

Após perder jogo de ida no Barradão, em Salvador, por 3 a 1, na última quinta-feira, 18, o Vitória empatou com o Vasco em 2 a 2 no Estádio Los Larios, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, no duelo de volta, e está eliminado da Copa do Brasil Sub-17.

Nesta quarta, 24, apesar do equilíbrio na partida, o Vasco abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo. O Leãozinho empatou aos 41 minutos e viraram um minuto depois.

Na segunda etapa, o Vitória atacou o tempo inteiro, pois precisava de mais um gol para levar a disputa para os pênaltis. Mas aos 46 minutos o alvinegro carioca empatou.

adblock ativo