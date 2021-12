O Vitória até que lutou, mas não conseguiu superar o Santos, na noite desta quinta-feira, 17, na Vila Belmiro. A equipe baiana perdeu por 3 a 2 e segue com 39 pontos, mas contou com o empate entre Internacional e Ponte Preta para continuar fora da zona de rebaixamento, em 16º.

Bruno Porciuncula Vitória perde para o Santos, mas segue fora do Z-4

Vitória volta a campo no Barradão domingo, 20, 16h (horário da Bahia), contra o Figueirense. A equipe baiana precisa vencer e vai contar com o apoio da torcida para buscar o triunfo e se afastar de vez da zona.

>> Confira como foi o lance a lance da partida

Partida equilibrada

O Vitória não deixava o Santos chegar e a equipe paulista tocava a bola no próprio campo. Na equipe do litoral paulista, Lucas Lima e Copete comandavam o ataque, enquanto o Vitória continuava dependendo de Marinho, o jogador mais perigoso da equipe.

Aos 20 minutos, Copete puxou o contra-ataque e encontrou Lucas Lima sozinho na entrada da grande área. Ele arrematou e acertou o travessão de Caíque. E foi o próprio Copete quem abriu o marcador.

Aos 34, ele recebeu na entrada da grande área - impedido -, entrou e deu um toquinho para tirar de Caíque, marcando o gol santista. O Vitória sentiu o gol e passou ao ataque de forma desesperada, mas sem chegar com perigo ao gol do Santos.

Victor Ramos falha

Argel tentou o tudo ou nada tirando o volante Marcelo e colocando o lateral Diogo Mateus, e substituindo Euller - completamente perdido em jogo - por David. E foi o atacante que já cheegou mostrando a que veio. Aos 8 minutos, mandou uma bomba cruzada e Vanderlei defendeu em dois tempos.

Aos 15 minutos, bola vai na área do Santos e resvala no braço de Yuri. Pênalti para o Vitória. Marinho pediu a bola e cobrou empantando a partida. Com o empate, o rubro-negro se animou e passou a pressionar o Santos.

Mas a pressão cessou cinco minutos depois. Diogo Mateus derrubou Ricardo Oliveira na área e juiz marcou pênalti. O atacante do Santos mesmo cobrou e deixou a equipe novamente na frente do marcador.

Aos 27, Marinho - o mais perigoso do Vitória - recebeu sozinho pela ponta esquerda, na grande área, e arriscou o chute, mas bola saiu. Kieza, livre, estava sozinho no meio e seria a melhor opção.

O Vitória passou a não se achar em campo. Aos 38, Victor Ramos tentou driblar na área e, após bate e rebate, Copete aproveitou e mandou para o fundo da rede, ampliando o marcador para a equipe santista.

No apagar das luzes, aos 48, Serginho resvalou de cabeça após cruzamento e diminuiu o placar, dando números finais à partida.

Santos x Vitória - 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Quando: Quinta-feira, 17, às 18h30 (de Salvador)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO/FIFA)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO/FIFA) e Fabiano da Silva Ramires (ES)

Cartões amarelos: Yuri, Thiago Maia, Ricardo Oliveira (Santos); Diogo Mateus (Vitória)

Gols: Copete (duas vezes) e Ricardo Oliveira (Santos); Marinho e Serginho (Vitória).

Santos - Vanderlei; Victor Ferraz, Fabián Noguera, Yuri e Zeca; Thiago Maia, Renato (Léo Cittadini) e Lucas Lima; Vitor Bueno (Lucas Veríssimo, Copete e Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Júnior

Vitória - Caíque; José Welison, Kanu, Victor Ramos e Diego Renan; Willian Farias, Marcelo (David), Euller (Diogo Mateus) e Cárdenas (Serginho), Marinho e Kieza. Técnico: Argel Fucks.

adblock ativo