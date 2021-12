Vitória perde para o Guará, cai para 4º e adia acesso

O Vitória até fez uma boa apresentação na tarde deste sábado, 10, mas não evitou a nona derrota no campeonato Brasileiro. O Leão perdeu por 1 a 0 para o Guaratinguetá, no Estádio Dario Rodrigues Leite, em Pindamonhagaba, São Paulo, em jogo válido pela 36ª rodada da Série B, caiu duas posições na tabela de classificação, acirrando ainda mais a briga pelo acesso à Série A na reta final do torneio nacional, e ficou mais longe do título inédito.

Com o resultado negativo, o Vitória cai da segunda para a quarta posição e permanece com 69 pontos ganhos, apenas dois a mais que o São Caetano, primeiro time fora do grupo dos quatro primeiros colocados, que venceu o Boa Esporte por 4 a 0, na sexta-feira, 9, e cinco a menos que o líder Goiás, primeiro a garantir vaga na Série A em 2013 após o triunfo sobre o já rebaixado Barueri, por 3 a 0, também nesta tarde. A vice-liderança agora está com o Criciúma, que venceu fora de casa o América-RN por 4 a 1. O Atlético-PR, que também venceu na rodada, ocupa a terceira posição, com 69 pontos.

Em busca de uma vitória para manter viva a chance de um inédito título da Série B, o Leão fez um confronto equilibrado contra o Guará nesta tarde. Mas quem ficou com o triunfo foi o time paulista, que fez o gol da vitória logo no início do primeiro tempo, aos seis minutos, com o atacante Jonatas Belusso. O Leão poderia ter empatado a partida, não fosse o erro do assistente ao anular um gol legal do atacante Élton, ainda na primeira etapa. Mesmo criando boas oportunidades de gol durante a partida, e sendo superior em alguns momentos, o Leão não conseguiu furar o bloqueio formado pela defesa do Guará e saiu de campo com a derrota.

Na próxima rodada, a 37ª e penúltima, o Vitória volta a campo contra o Joinville, no sábado, 17, às 15h20 (horário da Bahia), na Arena Joinville, em Santa Catarina. No mesmo dia e no mesmo horário, o Criciúma recebe o Atlético-PR, no Heriberto Hulse, e o São Caetano enfrenta o Goiás, no Anacleto Campanella, em São Paulo. Também no sábado, para tentar escapar da zona de rebaixamento, o Guará vai até o Ipatingão, em Minas Gerais, onde enfrenta o Ipatinga.

O Jogo - Embalado pelo triunfo sobre o América-MG, na última rodada, e revigorado na busca pelo inédito título da Série B, o Leão entrou em campo para tentar conseguir um resultado positivo diante do desesperado Guará, que luta para escapar do rebaixamento. Mas foi o time da casa quem abriu o marcador: aos seis minutos, após cruzamento de Danilo Gomes, Jonatas Belusso apareceu sozinho na área e marcou de cabeça, inaugurando o placar no Dario Rodrigues Leite: 1 a 0 Guará.

Sem se abalar, o Leão procurou permanecer com a bola nos pés e criou boas oportunidades. Porém, a boa atuação da defesa do time paulista foi uma pedra no sapato do time baiano. A forte marcação, inclusive, fez o jogo ficar nervoso em alguns momentos. Aos 22 minutos, após o escanteio cobrado por Marquinhos e o bate-rebate na área do Guará, por pouco a bola não sobra nos pés de William, que poderia ter igualado o marcador. Enquanto isso, o Guará permanecia fechando bem os espaços, bloqueando as principais jogadas do time baiano.

Aos 30 minutos, um lance polêmico: Élton, recebe lançamento, e, livre, mandou a bola para o fundo da rede. O gol, entretanto, foi anulado pela arbitragem, que marcou impedimento. O problema é que o jogador estava em posição legal e o gol poderia ter mudado a história do jogo. O erro levou o técnico Paulo César Gusmão à loucura à beira do gramado. Aos 32, o atacante Marquinhos fez boa jogada individual, driblou dois jogadores, entrou na área e bateu forte, exigindo boa defesa do goleiro Saulo. A resposta do Guará veios aos 38: Marcinho cobrou a falta com perigo, a bola desviou na zaga do Leão e passou perto do gol, assustando Deola.

Na segunda etapa, as duas equipes retornaram dos vestiários acesas, ambas buscando o gol, sobretudo o Vitória. Logo aos cinco minutos, após cruzamento de Marquinhos, William se antecipou dentro da área e por pouco não marcou. Sete minutos depois o atacante novamente apareceu dentro da área adversária, após excelente enfiada de Fernando Bob (qua havia entrado em lugar de Uélliton), mas, na cara de Saulo, chutou pra fora.

O técnico PC Gusmão ainda susbstituiu Tartá por Arthur Maia. No Guará, o treinador Carlos Octávio também mexeu no time: colocou Marlon no lugar de Danilo Gomes e Anderson Rocha no lugar de Jonatas Belusso, autor do gol da vitória. O leão permanecia tentando chegar ao gol, mas esbarrava na marcação do time paulista, disposto a manter o placar em casa. Aos 36 minutos, após falta cobrada por Arthur Maia, que bateu direto para o o gol, Saulo salvou praticamente em cima da linha, evitando o empate do Leão.

Dois minutos depois, o goleiro do Guará foi exigido mais uma vez: após cobrança de escanteio, a bola sobrou na área com Fernando Bob. O jogador do Vitória arriscou o chute, mas o defensor do time paulista salvou mais uma vez. Em outro lance, aos 44, por pouco o Vitória não marca: após escanteio cobrado por Arthur Maia, Dinei, que havia entrado em lugar de William, desviou de cabeça, mas a bola foi pra fora, assustando a torcida adversária. Nos minutos finais, mais pressão do leão, que teve a última oportunidade com Marquinhos, aos 50 minutos. Ele arriscou de fora da área, mas Saulo encaixou com tranquilidade.

