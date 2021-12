O Vitória sofreu com a lesão de Marinho no jogo desta quarta-feira, 5, na Arena Fonte Nova, e terminou derrotado pelo Grêmio por 1 a 0. O craque rubro-negro sentiu a coxa durante o primeiro tempo e terminou substituído por Vander, que não brilhou no jogo.

Tiago Lemos Vitória perde para o Grêmio na Fonte Nova

Foi o primeiro revés do Leão como mandante na Arena Fonte Nova desde que a nova praça foi inaugurada. Com Marinho em campo, o Leão jogou bem. Foi do pé esquerdo do camisa 7 que saiu um lançamento preciso para Kieza cabecear para a defesa de Marcelo Grohe. A bola ainda tocou na trave.

Quando o primeiro tempo chegava ao fim, Marinho tentou dar uma arrancada e sentiu uma fisgada na coxa direita. O choro na saída do campo parecia explicar o que seria a partida a partir daquele momento. O Vitória perdeu em criatividade e deu mais espaços para o Grêmio, que havia assustado com Henrique Almeida - Fernando Miguel salvou chute do atacante.

Na etapa final, Douglas cobrou falta e Jailson chegou primeiro na bola para, com a canela, marcar o gol do triunfo. O rubro-negro, que não teve poder de reação, parou nos 35 pontos e agora pega a Ponte Preta, na próxima quinta, 13, fora de casa.

