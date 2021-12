Vitória perde para o Grêmio e amplia série negativa como mandante

Mais uma derrota neste Brasileirão. A terceira seguida. A quinta em oito jogos em casa. O algoz da vez foi o Grêmio, que veio desfalcado para o Barradão, mas mesmo assim bateu o Leão por 3 a 1.

O resultado trouxe graves consequências além da óbvia permanência na zona de rebaixamento, no 19º lugar. Logo após o novo revés, o presidente Ivã de Almeida, alvo de muitas críticas, entregou uma carta de licença de 90 dias.

O jogo

Com a posse bola, sem finalizar de forma contundente e, pior ainda, sem velocidade. Foi assim o primeiro tempo do Vitória nesta quarta, que finalizou pela primeira vez de forma certeira só aos 46 minutos da etapa inicial, quando já estava perdendo por 2 a 0.

Com o time repleto de surpresas, como a entrada de Santiago Tréllez ao lado de André Lima no ataque, e com um meio-campo de pouca mobilidade com Cleiton Xavier e Carlos Eduardo, o Vitória é que foi surpreendido. Aos seis minutos, o atacante Fernandinho arrancou pelo meio e foi parado com falta por Renê Santos na entrada da área.

Na cobrança, o mesmo jogador colocou no cantinho de Fernando Miguel, que não conseguiu evitar o primeiro tento do Grêmio. O Vitória até tentou reagir, controlou mais a posse de bola após o gol, mas na hora de concluir, não conseguiu ser efetivo.

Nas oportunidades de contra-atacar, o time sofria para fazer a transição. As jogadas mais inspiradas saíram das arrancadas em velocidade do lateral estreante Caíque Sá.

No finalzinho, aos 46, um banho de água fria para o Leão. Os gaúchos saíram para o ataque numa jogada trabalhada desde o meio-campo. Dentro da área, a bola parou nos pés de Arthur, que tocou sozinho para fazer 2 a 0.

Na volta para a segunda etapa, David entrou no lugar de Renê Santos e passou a infernizar o lado esquerdo da defesa gremista com jogadas de velocidade. Não demorou e a substituição fez efeito. Aos 10, em escanteio, ele descontou para o Vitória de cabeça.

A mudança deixou o time mais veloz e o Vitória passou a incomodar mais. Apesar das jogadas perigosas de David pela esquerda, o Grêmio se manteve firme no jogo. A maior prova disso veio aos 18, quando o time gaúcho fez o terceiro em chute violento de Ramiro de fora da área.

Vitória 1 x 3 Grêmio - 15ª rodada do Campeonato Brasilerão

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Quando: Quarta-feira, 19, às 19h30

Gols: Fernandinho, aos 7’, e Arthur, aos 43’ do 1º T; Ramiro, aos 17’ do 2º T (G); David, aos 12’ do 2º T (V)

Público: 5.541 pagantes

Renda: R$ 64.708,00

Árbitro: Péricles Bassols Pegado Cortez

Assistentes: Clóvis Amaral da Silva e Cleberson do Nascimento Leite (trio pernambucano)

Cartões amarelos: René Santos, David e Santiago Tréllez (V); Rafael Thyere, Kannemann e Lucas Barrios (G)

Vitória - Fernando Miguel; Caique Sá (Patric), Kanu, Alan Costa e Geferson; René Santos (David), Uillian Correia, Cleiton Xavier (Yago) e Carlos Eduardo; Santiago Tréllez e André Lima. Técnico: Alexandre Gallo.

Grêmio - Marcelo Grohe; Edílson, Rafael Thyere, Kannemann e Cortez; Maicon (Jailson), Arthur e Ramiro; Fernandinho, Pedro Rocha (Marcelo Oliveira) e Lucas Barrios (Everton). Técnico: Renato Gaúcho.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Teles

