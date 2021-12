Vitória perde para o Goiás e cai uma posição no G-4

O Vitória entrou em campo na tarde deste domingo, 7, no Serra Dourada, com grandes chances de assumir pela primeira vez a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, mas levou 1 a 0 do Goiás e caiu da segunda para a terceira colocação.

O rubro-negro segue com dez pontos ganhos, com três gols de saldo. Com o triunfo, o Esmeraldino chegou aos oito pontos e deixou para trás a zona de rebaixamento.

Apesar da derrota, o Vitória esteve mais organizado e mais disposto que o Goiás desde o começo do jogo no Serra Dourada. O Leão, no entanto, falhou nas jogadas de conclusão e não conseguiu vazar as redes de Edson, terceiro goleiro do esmeraldino. No final da primeira etapa, o zagueiro Rodrigo marcou um gol contra, mas o árbitro Leandro Pedro Vuaden alegou impedimento do ataque rubro-negro e, numa decisão polêmica, invalidou o tento.

No segundo tempo, Walter aproveitou cruzamento na grande área e carimbou a trave de Wilson com um toque de cabeça; na sobra, livre na grande área, o atacante apenas completou para o fundo do gol rubro-negro e fez 1 a 0 para o Goiás. Daí em diante, o Leão dominou as ações do jogo e sufocou o alviverde goiano, mas não conseguiu empatar.

Na sequência do Brasileirão, o Vitória pega o São Paulo às 16h do próximo domingo, 14, no Barradão. Também no domingo, o Goiás encara o Criciúma, às 18h30, no Estádio Heriberto Hulse.

Duelo acirrado - Com a grande maioria dos jogadores titulares à sua disposição, o técnico Caio Júnior mandou a campo um Vitória disposto a sair na frente do placar logo no primeiro tempo do jogo no Serra Dourada. O Goiás demorou mais a se articular, mas cresceu na partida e também criou boas chances de gol.

Logo aos dois minutos, Dinei recebeu passe de Danilo Tarracha e mandou uma bomba da entrada da área; a bola passou ao lado. No minuto seguinte, Maxi Biancucchi roubou a bola pelo lado direito e rolou para Escudero, que entrou livre pelo lado esquerdo da área; o meia argentino bateu de primeira, mas Edson saiu bem do gol e fez a defesa.

O Esmeraldino chegou com perigo pela primeira vez aos 11 minutos: Walter arriscou chute pelo lado direito, mas mandou por cima. A melhor jogada do time da casa aconteceu seis minutos depois: em contra-ataque, Renan Oliveira serviu Walter na grande área em grandes condições para marcar; o atacante finalizou de cabeça e, embora tenha rendido Wilson, mandou a bola apenas ao lado da meta rubro-negra.

Aos 18, Clayton mandou uma bomba pelo lado direito e Wilson defendeu em dois tempos. Na metade do primeiro tempo, as duas equipes acusaram o forte calor da capital goiana e pararam para se refrescar. Walter roubou bola de Michel aos 38 e, com uma bomba, quase marcou, mas Wilson defendeu. Aos 43, Renato Cajá cobrou falta na área e Rodrigo marcou contra. Em atitude controversa, a arbitragem invalidou o tento sob a justificativa de ter havido impedimento do ataque rubro-negro.

Leão descalibrado - Caio Júnior mandou o Vitória de volta para o segundo com a mesma formação que iniciara a etapa inaugural. O Leão seguiu melhor arrumado que o time da casa, mas cometeu muitos erros de finalização e acabou castigado.

O gol do Goiás saiu logo aos sete minutos: Walter recebeu cruzamento na grande área, ganhou disputa com a zaga rubro-negra e, de cabeça, carimbou a trave esquerda de Wilson; na sobra, o atacante, livre de marcação, apenas tocou de cabeça para colocar o time goiano na frente.

Com o tento sofrido, o treinador rubro-negro promoveu uma alteração ofensiva: tirou o volante Cáceres e lançou o meia-atacante Vander. Escudero passou a atuar mais recuado no meio campo. O Vitória dominou o Goiás e impôs o seu ritmo, mas parou na grande atuação do sistema defensivo do adversário.

Aos 18 minutos, Nino Paraíba cruzou rasteiro na área e Dinei completou para o gol, mas bateu fraco na bola e Edson defendeu. Cinco minutos depois, Vander fez boa jogada individual e mandou chute forte da entrada da área, mas Edson pegou. O Vitória sufocou o Goiás em seu campo de defesa, mas abusou das jogadas laterais e agrediu pouco a meta de Edson. Erros a serem corrigidos diante do São Paulo.

