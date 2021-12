O Vitória perdeu para o Fluminense de Feira no Barradão na tarde deste domingo, 17, por 2 a 0, e está eliminado na primeira fase do Campeonato Baiano. Os gols do Touro do Sertão foram anotados por Deizinho e Gustavo, em tempos distintos. O Rubro-Negro terminou a competição na quinta posição, com o mesmo número de pontos do Vitória da Conquista, quarto colocado, mas atrás do xará no número de triunfos.

Alex Torres* Vitória perde para o Fluminense e cai na primeira fase do Baianão

A última vez que o Rubro-Negro esteve fora das semifinais do Baianão foi em 2015, quando terminou eliminado pelo Colo-Colo, nas quartas de final.

Com a queda, o Rubro-Negro terá apenas a Copa do Nordeste como única competição que ainda disputa neste início de temporada. Além do Baianão, o Rubro-Negro foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil.

O Jogo

O Vitória entrou em campo precisando apenas de um resultado simples diante do Fluminense de Feira. No entanto, não foi isso que aconteceu. Logo no primeiro ataque do Touro do Sertão, a defesa do Leão falhou e Alysson fez um lindo lançamento para Deizinho, que viu Ronaldo adiantado e cabeceou por cima do goleiro, abrindo o placar.

Após o gol, o Flu começou a ter mais volume no campo de ataque. Aos 6 minutos, Moreilândia ajeitou a bola no peito e Jussimar apareceu para encher o pé e Ronaldo fazer bela defesa.

A situação começava a ficar tensa na partida, o que se agravou ainda mais aos 17 minutos, após Victor Ramos dividir de cabeça com Diego Aragão. O meia do Fluminense caiu no gramado desacordado e precisou ser levado as pressas de ambulância, o que paralisou o jogo por sete minutos.

Após a paralisação, o Rubro-Negro começou a tentar sair um pouco mais para o jogo. No entanto, a ausência de um jogador de meio-campo dificultava a chegada da bola nos atacantes do Leão. Situação que se intensificou com a retirada de Fabrício e entrada do atacante Léo Ceará. Apesar das mudanças, o primeiro tempo terminou com o placar desfavorável apra o Leão.

Com dificuldade de chegar ao gol de empate, o Vitória voltou a campo para a segunda etapa com Jeferson no lugar de Juninho, facilitando a criação de jogadas pelo lado esquerdo do campo.

O cenário da etapa final era diferente do primeiro tempo. O Rubro-Negro tentava impor seu ritmo dentro de casa e chegava com mais perigo ao gol adversário. Aos 8 minutos, após Chico Bala fazer falta dura em Erick, Neto Baiano encheu o pé de longe e levou perigo ao gol de Léo.

Na base do ataque contra defesa, o Leão tomava conta do setor ofensivo. Mesmo com dificuldade de avançar pelo centro do campo, as laterais eram a válvula de escape do Vitória. Após cruzamento do zagueiro Victor Ramos, aos 18 minutos, Neto Baiano cabeceou com precisão para um milagre de Léo.

No lance seguinte, aos 19 minutos, o Vitória cobrou escanteio com Andrigo, Léo trombou com Felipe Garcia e, no rebote, Victor Ramos finalizou desequilibrado para fora.

O cenário aparentava se desenhar a favor do Vitória, que precisava apenas do gol de empate para se classificar, o que não aconteceu. Para piorar, no fim da partida, aos 42 minutos, o Touro do Sertão puxou contra-ataque com Gustavo, que saiu cara a cara com Ronaldo, limpou o goleiro e finalizou para o gol, sacramentado a eliminação do Leão.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo