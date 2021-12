Vitória perde para o Flamengo (SP) e dá adeus a Copinha

Depois do rival Bahia ser eliminado, no sábado, 11, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, agora foi a vez do Vitória ser desclassificado da competição. O rubro-negro, que precisava apenas de um empate para avançar de fase, perdeu por 2 a 1 para o Flamengo (SP), na tarde deste domingo, 12.

Os garotos do Leão chegaram a estar perdendo por 2 a 0, mas Alef diminuiu a diferença no placar. Com o resultado, o rubro-negro estacionou nos seis pontos e foi ultrapassado pelo Flamengo (SP), que subiu para a primeira colocação e passou para a fase mata-mata do torneio. O time paulista enfrentará o Palmeiras.

Mesmo com dois triunfos (o Vitória venceu o Juventude e o Imagine) e um saldo positivo de 13 gols, o clube não conseguiu ficar no grupo dos seis melhores segundos colocados, que se classificam para a segunda fase da Copinha.

