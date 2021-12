Em um jogo com baixo nível técnico na noite desta quinta-feira, 2, o Vitória não resistiu e perdeu para o Flamengo por 1 a 0, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Com Kieza isolado no ataque e um meio-campo pouco inspirado, o rubro-negro baiano sofreu a segunda derrota no Campeonato Brasileiro e estacionou na 13ª colocação, com 5 pontos. Já o Flamengo alcançou os 10 pontos e entrou no G-4, em quarto lugar.

O Vitória volta a Salvador onde enfrenta o Internacional, domingo, 5, às 16h, no Barradão. Já tem uma baixa: Diego Renan recebeu o terceiro amarelo e cumpre suspensão automática. Já o Flamengo recebe o Palmeiras no Mané Garrincha, em Brasília.

Bruno Porciuncula Vitória perde para o Flamengo em Volta Redonda

Jogo morno

O Vitória começou melhor o primeiro tempo. O rubro-negro baiano tocava a bola com mais inteligência que o rival carioca, que preferia os chutões.

Aos 25, Vander fez bela jogada e chutou forte, cruzado, a bola passou por Kieza, que se esticou e ralou na bola, mandando para fora com o gol aberto.

O susto acordou o rubro-negro carioca, que passou a ir mais para o ataque, principalmente pelo lado esquerdo do Vitória, que dava espaços para Rodinei.

A melhor chance de abrir o marcado na primeira etapa foi do Flamengo. Aos 29, Vizeu driblou Victor Ramos, invadiu a área e tocou para Alan Patrick mandar para o gol vazio, mas Diego Renan apareceu para salvar a bola em cima da linha.

Único gol

O segundo tempo seguiu o primeiro com baixo nível técnico. Times errando muitos passes e sofrendo no ataque.

Apesar disso, o Vitória teve duas chances de gol, com Diego Renan, que chutou forte para a defesa de Muralha, e na cobrança de escanteio de Dagoberto, que quase fez gol olímpico.

O Flamengo respondeu com gol. Aos 18 minutos, Rodinei cobrou falta na área, César Martins tocou de cabeça para William Arão, que tocou novamente para Vizeu abrir o marcador.

Mancini fez duas trocas logo após o gol, sacando Dagoberto e Amaral, que pouco produziam, colocando Alípio e Leandro Domingues. E Domingues foi quem cobrou falta na cabeça de Kieza, que ajeitou para ninguém no meio da área.

Aos 39, Domingues ainda teve uma chance. Diego Renan tabelou com Alípio e cruzou para Leandro Domingues, mas zagueiro do Flamengo cortou na hora H.

O treinador rubro-negro ainda tentou melhorar o ataque com David no lugar de Vander, mas o jogador pouco acrescentou.

adblock ativo