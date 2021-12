Vitória perde para o Coritiba e é eliminado da Sul-Americana

O Vitória perdeu para o Coritiba por 1 a 0 nesta quarta-feira, 31, e está fora da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, o Leão venceu por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e precisava apenas do empate no Couto Pereira para conseguir a classificação.

Na fase internacional da competição continental, o Coxa enfrentará o vencedor do jogo entre Estudiantes e Belgrano. Com a eliminação, o Vitória foca as suas atenções no Campeonato Brasileiro da Série A. O próximo jogo do Rubro-Negro será contra o Atlético Mineiro, fora de casa, no dia 7 (quarta-feira), às 18h30.

O jogo

O confronto entre Vitória e Coritiba começou eletrizante, com boas chances criadas para os dois lados. O Rubro-Negro assustou primeiro. Em cruzamento pela direita, Marcelo testou a bola em cima do goleiro Wilson.

A partida parecia se desenhar favorável aos visitantes, mas logo o Coxa devolveu em boa jogada de Neto Berola pela esquerda, que tocou para César Benítez bater no cantinho de Fernando Miguel, que se esticou para fazer a defesa.

Os times trocavam ataques quando, aos 10 minutos, Kléber Gladiador sentiu contusão no pé e foi substituído por Iago Dias.

A partir daí, o jogo esfriou. Os times passaram a errar bastante no meio campo, e poucas chances foram criadas.

Já no fim do primeiro tempo, o Coritiba apertou em busca do gol. Chegou três vezes com facilidade no gol do Leão, mas não conseguiu abrir o placar. O árbitro equatoriano Carlos Orbe deu dois minutos de acréscimo e encerrou a primeira parte do jogo.

Na etapa final, o Coritiba não deu chance para a defesa do Vitória respirar. Bernardo entrou logo no início, no lugar de Amaral. Ele e Neto Berola infernizaram a defensa do Leão com diversas chances criadas. O Leão se defendeu, fechou o time, mas o Coxa insistiu.

Aos 35 min, ao receber bola no meio campo, Iago Dias dominou e enfiou o pé do meio da rua. A bola entrou no canto direito do goleiro Fernando Miguel, que se esticou, mas não conseguiu evitar o gol do Coritiba.

