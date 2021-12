Apesar de ter aberto o marcador, o Vitória não resistiu ao Corinthians e levou a virada na noite desta segunda-feira, 22, na Arena Itaquera, em São Paulo. Com o resultado, o rubro-negro baiano caiu três posições na tabela e encerrou a rodada em 17º, primeiro time da zona de rebaixamento, com 23 pontos.

Bruno Porciuncula Vitória perde para o Corinthians de virada e segue no Z-4

O Vitória dá um tempo no Brasileirão e vai enfrentar o Coritiba, quinta, 25, às 21h45, na Arena Fonte Nova, pela Sul-Americana. Já no domingo, 28, tem uma partida relativamente simples contra o América-MG, lanterna do brasileirão, às 18h30, na Arena Fonte Nova.

Rubro-negro na frente

O primeiro tempo foi marcado pelo domínio de bola do Vitória e velocidade do Corinthians. Mas, para a sorte do rubro-negro baiano, o ataque da equipe paulista mostrou porque tem decepcionado a torcida. Apesar dos toques rápidos, o último lance sempre era pífio.

O Vitória conseguia dominar a bola no ataque e buscava também o gol, já que precisava ganhar para sair do Z-4. O gol rubro-negro surgiu novamente após Marinho se chocar de cabeça com outro jogador. Logo depois, do lance, Marinho dominou a bola e cruzou para trás, a bola bateu no zagueiro do Corinthians e entrou no gol.

Virada paulista

O Corinthians voltou para o segundo tempo tocando mais a bola, enquanto o Vitória esperava o ataque. Aos 2 minutos, o rubro-negro poderia ter ampliado. Vander bateu cruzado, bola bateu no braço do zagueiro do Corinthians dentro da área, mas juiz não deu pênalti.

Três minutos depois, o Corinthians empatou. Marlone, que havia entrado no intervalo, dominou e mandou uma bomba de fora da área, sem chances para Fernando Miguel. O Vitória quase empatou logo depois. Marinho cruzou na área e Vander cabeceou com o gol vazio, mas para fora.

O Corinthians continuava a tocar a bola tentando achar um espaço no campo do Vitória, que só deixava Kieza no ataque. Aos 25, a virada da equipe paulista. Wendel cruza na área e Marquinhos Gabriel, sozinho, marca de peito.

Mesmo com a virada, o Corinthians passou a ser mais perigoso. Marlone era um constante perigo. Irritado com o time, Mancini fez logo três alterações. Saíram Cárdena (que estava bem), Diogo Mateus e Marcelo (que nem lembrava que estava em campo), para as entradas de Serginho, Euller e Tiago Real, respectivamente.

As alterações não surtiram efeito e o Vitória não conseguiu levar nenhum ponto em São Paulo.

adblock ativo