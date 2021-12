Vitória perde para o campeão Palmeiras na despedida da Série A

O Vitória se despediu da Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo, 2, com mais uma derrota. O Leão perdeu por 3 a 2 para o já campeão Palmeiras, em São Paulo, resultado que selou a última partida do Rubro-Negro baiano em 2018, marcando um ano que deve ser esquecido pelos torcedores. Com a derrota, o clube termina o Brasileirão na 19ª colocação, vice-lanterna, com 37 pontos ganhos.

A partida na Arena Palmeiras começou de forma amistosa. O primeiro lance de perigo foi do Vitória, quando Yago, aos 14, arriscou de longe e a bola passou perto da trave esquerda do goleiro Weverton.

O Palmeiras revidou logo em seguida com Borja que, aos 21, recebeu um passe de Myke

e pegou de primeira, mas errou o alvo. O Porco continuou no ataque e, nos minutos finais da primeira etapa, Dudu cruzou com estilo e Edu Dracena cabeceou forte para abrir o placar.

Na segunda etapa, mesmo com o Verdão empurrado pela sua torcida, foi o Leão quem chegou primeiro com perigo. Aos quatro, Luan bateu colocado da entrada da área. A bola passou muito perto da trave, mas saiu em tiro de meta.

Quando o Vitória se acertava em campo, aos 11, em cobrança de falta ensaiada, Dudu tocou para Gustavo Scarpa, que chutou forte. A bola desviou no meio do caminho e morreu no fundo da rede - 2 a 0.

A partir desse momento, o jogo parecia se encaminhar para um triunfo fácil do Palmeiras. No entanto, o Verdão se surpreendeu com dois gols do Vitória em dois minutos. Yago, aos 25, descontou de pênalti e, aos 27, Luan recebeu na entrada da área, girou sobre a marcação e chutou forte, sem chances para Weverton - 2 a 2.

Mas a 'alegria' do Rubro-Negro não durou até o final do jogo porque, aos 44, o Palmeiras puxou rápido contra-ataque, e Guerra tocou para Bruno Henrique. O capitão palmeirense chutou forte, de primeira, e selou a vitória para o Porco, colocando a cereja do bolo na festa do título.

