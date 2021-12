Vitória perde para o Bragantino em São Paulo

Com um jogador a menos na maior parte do jogo, o Vitória não suportou a pressão do Bragantino e foi derrotado por 3 a 0 na tarde deste sábado, 3, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), em jogo válido pela 34ª rodada da Série B.

O resultado negativo amplia a pressão sobre o time baiano na reta final do Campeonato Brasileiro. O próximo desafio do Leão, na busca pelo retorno à elite do futebol nacional, é contra o América-MG, na próxima terça-feira, 6, às 20h50 (horário da Bahia), no estádio do Barradão, em Salvador.

Superior na maior parte do jogo, o Bragantino abriu o placar logo aos oito minutos da primeira etapa, após cobrança de pênalti convertida pelo atacante Diego Macedo. O zagueiro Gabriel Paulista que cometeu a infração sobre o atacante Malaquias foi expulso, deixando o Leão com um a menos no restante da partida. No segundo tempo, aproveitando a superioridade numérica em campo, o Braga marcou mais dois com Malaquias (aos 10 e aos 15 minutos) e fechou o marcador: 3 a 0.

A tarde só não foi pior para o Leão porque o São Caetano, concorrente direto na briga pelo acesso, também foi derrotado pelo Atlético-PR (3 a 1). Com isso, o Vitória permanece na terceira colocação com 66 pontos ganhos, cinco a mais que o Azulão, primeiro time fora do grupo dos quatro primeiros, e quatro atrás do Goiás, líder do campeonato. O Bragantino subiu duas posições e agora está em 16º, fora da zona de rebaixamento, com 35 pontos.

Equilíbrio - Sob pressão, pela queda de rendimento nos últimos jogos, o Vitória entrou em campo na tarde deste sábado contra o Bragantino buscando a reação na reta final do campeonato. Mas quem abriu o placar foi o time paulista. Logo aos sete minutos, o zagueiro Gabriel Paulista, após um erro na saída de bola, derrubou o atacante Malaquias dentro da área e o árbitro marcou a penalidade. Na cobrança, Diego Macedo abriu o marcador: Braga 1 a 0. Pela infração, Gabriel acabou sendo expulso.

Tentando se aproveitar da superioridade numérica dentro de campo, o Bragantino passou a trocar passes no ataque e chegou mais uma vez aos 19 minutos: o autor do gol, Diego Macedo, fez boa jogada pela lateral direita e cruzou na área. A bola passa por todo mundo e acabou saindo pela linha de fundo. No Vitória, o técnico Ricardo Silva tirou o meia Eduardo Ramos e colocou o atacante Willie.

Apesar de jogar com um a menos e atrás do marcador, o time baiano não se abalou e que criou boas oportunidades. Aos 34 minutos, Willie recebeu passe de Elton na entrada da área, girou sobre a marcação e arriscou. A bola desviou na defesa e passou raspando a trave do goleiro Gilvan. Apesar do esforço, o Leão não conseguiu marcar e foi para o intervalo em desvantagem.

Superioridade do Braga - Na segunda etapa, o time paulista voltou inspirado, o que não aconteceu com o Vitória, que foi dominado em campo. O segundo gol não demorou a acontecer: aos 10 minutos, após cobrança de falta, o atacante Malaquias desviou de cabeça dentro da área, a bola ainda raspou na cabeça de Uelliton e foi morrer no fundo do gol de Deola, que nada pode fazer. Braga 2 a 0.

Cinco minutos depois, em um lance parecido, Malaquias novamente apareceu dentro da área, após falta cobrada por Bruno Iotti, e desviou de leve para o fundo do gol do Vitória: 3 a 0. Os gols deixaram o time baiano atordoado, o que possibilitou que o Braga se impusesse ainda mais dentro de campo. Aos 21 minutos, por pouco o lateral Bruno Iotti não marca um gol olímpico na cobrança de escanteio. A bola ainda bateu no travessão e foi pra fora.

O treinador Ricardo Silva ainda tentou modificar a equipe, colocando Gilson no lugar no lateral Mansur e substituindo Tartá por Marquinhos. Mas as alterações não fizeram efeito e o Braga permanecia no controle da partida. Aos 42, após bola levantada na área e um apagão da defesa dodo Vitória, o zagueiro André Vinicius mergulhou de cabeça na pequena área e quase marca o quarto gol. O Leão ainda tentou, aos 45, com Marquinhos, que, após boa ogada individual, chutou forte da intermediária, mas o goleiro Gilvan fez boa defesa.

