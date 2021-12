Vitória perde para o Bauru no NBB

O Vitória/Universo pedeu para o Bauru por 94 a 68 na noite desta terça-feira, 15, no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru.

A partida foi válida pela 11ª rodada do NBB. Com o resultado, o Vitória/Universo se manteve na 11ª colocação, com 13 pontos e 30% de aproveitamento.

O cestinha da partida foi o ala-pivô Jefferson, do Bauru, com 20 pontos. Pela equipe baiana, Nilson foi o principal destaque, com 17 pontos.

Os rubro-negros agora podem se recuperar na quinta-feira, 17, às 19h (horário da Bahia), contra o Franca, no Ginásio Pedrocão, em Franca.

