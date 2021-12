Vitória perde para o Bahia mas conquista o Baiano Sub-20

Mesmo perdendo o jogo, o Vitória conquistou o titulo do Campeonato Baiano Sub-20 2015, nesta sexta-feira, 1º, no Estádio Governador Roberto Santos (Pituaçu).

O Vitória marcou na primeira etapa com David de pênalti. O Bahia tentou correr atrás do prejuízo e virou o placar para 2 x 1, com dois gols de Rodrigo, mas não foi suficiente para dar o título para o tricolor.

Torcida rubro negra fez a festa em Pituaçu após título do Baianão SUB-20. Foto: Lúcio Távora | Ag. A TARDE

No jogo de ida, o Leão venceu o esquadrão pelo placar de dois a zero. Com isso, o Bahia levou o vice-campeonato e o Vitória sagrou-se campeão da competição.

O Vitória encostou no arquirrival no quadro de conquistas da competição. Ao todo, o rubro-negro tem 15 títulos, enquanto o Bahia tem um a mais.

