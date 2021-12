Vitória perde para o Avaí e rivais se aproximam

Um freio nas pretensões do Vitória na Série B 2012. Neste sábado, 29, o Leão acabou derrotado pelo placar de 2 a 0 para o Avaí, em Florianópolis, e viu seus adversários diretos encostarem na tabela. O resultado ainda significa o fim da invencibilidade rubro-negra, que já durava 11 jogos.

Desfalcado por jogadores importantes, como Uelliton, Nino Paraíba e William, a equipe de Paulo César Carpegiani acabou apresentando um futebol muito abaixo das últimas partidas. Fraco na marcação, sobretudo com os laterais Gilson e Carlinhos, o rubro-negro acabou cedendo espaço para os atacantes adversários.

O Avaí abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo, com Ricardo Jesus, aproveitando falha de marcação e rebote de Deola. Julinho, aos 8 da etapa complementar, aumentou a vantagem do Leão catarinense. Ainda deu tempo para as equipes perderem um pênalti cada: Pirão do time da casa e Élton, do Vitória, que parou nas mãos do goleiro Moretto.

O Leão continua como líder da Série B, com 57 pontos, mas viu seus adversários encostarem na tabela. O Criciúma, que venceu o CRB fora de casa por 2 a 0, chegou a 55 pontos, enquanto o Goiás, que atropelou o Guaratinguetá por 3 a 0, acabou a 27ª rodada com 52. São Caetano completa o G-4 com 49. A distância para o Joinville, quinto colocado, ainda é segura: 10 pontos.

Na próxima rodada, a 28ª, o Vitória recebe o ABC, no Barradão. O jogo acontece apenas no sábado, 6, às 16h, e o técnico Paulo César Carpegiani terá uma semana para recuperar a equipe.

Ilusão rubro-negra - Aos 9 minutos, Tartá recebeu a bola na esquerda, aplicou uma caneta no adversário e mandou para o gol; Moretto teve que se virar para defender. O belo lance do meia rubro-negro até deu uma enganada no torcedor, achando que conquistaria mais um grande resultado fora de casa. Mas logo em seguida, o Avaí mostrou quem mandaria no jogo: Camilo tocou curtinho na área e Ricardo Jesus por pouco não balançou a rede; Victor Ramos chegou primeiro.

O Leão apresentava dificuldade em marcar os adversários pelas laterais, e foi naquele setor que surgiu o primeiro gol do Avaí. Aos 12, Gilson afastou mal a bola, Diego Acosta sofreu a falta e ainda assim ficou com ela; o árbitro deu vantagem para o avaiano, que chutou para o gol; Deola deu rebote e Ricardo Jesus aproveitou para balançar as redes. 1 a 0.

Após o primeiro gol, a reação da equipe rubro-negra veio, porém de forma tímida. Aos 21, Dinei ajeitou cruzamento de cabeça para Élton, que mandou longe do gol de Moretto. Aos 28, Pedro Ken cobrou escanteio e Gabriel Paulista desviou de cabeça, mas o goleiro do Avaí pegou mais uma. Aos 30, Gilson mandou na área e Dinei desviou quase de peixinho para fora.

Derrota merecida - Se o primeiro tempo não foi tão ruim, a etapa complementar do rubro-negro pode, sim, ser considerada uma lástima: desorganizado, o time parecia ter desistido da partida. Com apenas 6 minutos, o Avaí criou a primeira chance: Diogo Acosta ajeitou de cabeça e Ricardo Jesus chutou mascado para fora.

Aos 8, aconteceu o pior, novamente por uma das laterais. Julinho recebeu na esquerda e passou como quis por Carlinhos; Michel não se apresentou na marcação e o adversário chutou da pequena área; Gabriel tentou salvar, mas a bola acabou sobrando para o jogador do Avaí, que completou para o gol. 2 a 0 para o Leão catarinense.

A equipe de Carpegiani mostrava cansaço em campo, e a reação não veio. O Avaí ainda perdeu um pênalti: aos 27, Deola saiu do gol para salvar o rubro-negro, mas acabou derrubando Camilo. Na cobrança, Pirão mandou por cima do travessão. 12 minutos depois, o Vitória também perderia o seu: Dinei invadiu a área e foi derrubado por Cássio; na cobrança, Moretto voou no canto direito para pegar o chute colocado, porém fraco, de Élton.

adblock ativo