Vitória perde para o Atlético-PR e é lanterna da Série A

No confronto entre as piores defesas do Brasileirão, o Vitória levou a pior na noite deste domingo, 14. Desta vez não teve goleada do Leão, que havia vencido nos últimos dois jogos na casa do Atlético Paranaense. Os mandantes venceram por 2 a 0 e empurraram o Vitória para a lanterna do campeonato, com 18 pontos conquistados e, claro, a pior defesa com 29 gols, média de 1,38, por jogo.

Pelo menos no início do primeiro tempo, parecia que a preocupação de ambos era não levar gol. Ninguém atacava e mantinha a defesa de prontidão. Até os 20 minutos, ninguém arriscava. Atuando em casa, o Furacão decidiu, enfim, colocar mais emoção no jogo. Com Marcelo em noite inspirada, os paranaenses esqueceram um pouco o sistema defensivo e investiram na velocidade.

Na primeira arrancada de Marcelo, o gol. O atacante, que já atuou no Leão em 2011, tocou na saída de Fernández, que evitou outras investidas do Atlético. No lado Rubro-Negro, apenas Marcinho teve duas chances de marcar, mas perdeu em ambas. Na primeira, o goleiro escorregou e deixou a bola e o gol livra para o meia do Vitória balançar a rede. Nada. Em outra, Marcinho fez um belo corte no zagueiro, mas na hora do chute melou a jogada.

Para completar, o Vitória ainda perdeu Escudero, com dores na coxa. Com desvantagem no placar, o técnico Ney Franco decidiu recuar Marcinho e colocar Willie na frente. Porém, o primeiro tempo já estava perto do fim e a esperança baiana ficou para o segundo tempo.

Apagado no jogo, Wellison saiu para a entrada de Edno no intervalo. O Leão melhorou, mas não o suficiente para empatar ou virar o placar. Na verdade, ocorreu o contrário. Bem no jogo, Gatito estava defendendo quase tudo. Porém, após chute de Hernani, o único que se salvava no Vitória falhou.

O Vitória volta a jogar na próxima quarta, contra o Fluminense, no Barradão. Depois, confronto direto com o rival e penúltimo colocado, Bahia.

Caio

A diretoria do clube nega, mas o atacante Caio pode se despedir do Vitória ainda esta semana. Jorginho, técnico do time árabe Al Wasl, teria afirmado que o atacante rubro-negro já teria fechado com o clube de fora. O empresário do jogador, Giuseppe Dioguardi, não quis falar sobre o assunto. Caio não jogou neste domingo alegando dores musculares.

