Vitória perde para Corinthians e volta ao Z-4; veja os gols

Para molhar o bolso, o Corinthians fugiu da seca de São Paulo e lavou a alma na Arena Pantanal, em Cuiabá, na noite desta quarta-feira, 22. Debaixo de chuva, venceu o Vitória, por 2 a 1, subiu para o 3º lugar no Brasileirão e ainda levou R$ 1 milhão para mandar a partida no Mato Grosso.

Por outro lado, o Leão segue em sua fase de vacas magras na competição. Após uma sequência de três jogos sem perder, chegou nesta quarta à segunda derrota seguida e retornou à zona de rebaixamento, onde volta a fazer dobradinha com seu arquirrival, Bahia.

O consolo para os rubro-negros é que o próximo compromisso é o ideal para quem deseja alcançar a recuperação. No sábado, 25, encara o lanterna do campeonato, Criciúma, que perdeu três dos últimos quatro embates que realizou.

O jogo

Com um time mais precavido do que costuma escalar o ousado Ney Franco - com três volantes e dois laterais fortes na defesa -, o Vitória tinha a intenção de segurar o ímpeto corintiano no primeiro tempo. Porém, não conseguiu executar a tarefa.

A pressão começou já no minuto inicial de jogo, quando Romero foi acionado na área e quase abriu o placar. Foi a deixa para uma sequência de lances perigosos do Timão até o gol.

Aos 18, ele veio em um lance casual que começou feio e terminou bonito. Renato Augusto tentou duas vezes de fora da área e, depois da segunda rebatida da defesa rubro-negra, a bola sobrou para Fábio Santos mostrar como se faz. De primeira, acertou o ângulo.

Mesmo atrás no placar, o Leão não mudou sua postura e continuou correndo sério risco de levar mais gols. O mesmo Fábio e Jadson, no entanto, não aproveitaram as ótimas oportunidades criadas.

Na etapa complementar, a história do embate mudou. O Corinthians mostrou certo relaxamento e o Vitória passou a ficar mais com a bola. O domínio rubro-negro, no entanto, não representou grandes ameaças ao gol defendido por Walter.

O máximo que a equipe rubro-negra fez foi maltratar o seu torcedor com dois chutes bizarros de fora da área do volante José Wellison.

Já o Alvinegro, quando chegou de forma mais aguda, foi letal. Aos 35 minutos, construiu a jogada mais bonita da partida e ampliou o placar. Malcom tocou de calcanhar para Fábio Santos, que cruzou rasteiro. Renato Augusto deu toque esperto para Luciano driblar José Wellison e completar o lance com perfeição e matar a parada.

Matar? Edno fez surgiu a interrogação três minutos depois, quando marcou em bela cobrança de falta. Porém, o Leão não teve força para buscar o empate depois. Nem a entrada do amuleto William Henrique ajudou.

