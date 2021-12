Vitória perde para Atlético Nacional e é eliminado em casa

O Leão só precisava empatar sem gol ou por 1 a 1 no Barradão, nesta quinta-feira, 16, para alcançar pela primeira vez as quartas de final da Copa Sul-Americana. O mau segundo tempo e um erro de arbitragem custaram caro, exatamente o preço da derrota por 1 a 0 para o Nacional de Medellín, da Colômbia, e a eliminação.

Fora de casa, com uma equipe quase inteiramente formada por jogadores reservas, no duelo de ida, dia 1º, o Vitória havia obtido o placar de 2 a 2.

Agora, o tricampeão colombiano enfrentará o peruano César Vallejo, que eliminou o Bahia nos pênaltis na quarta, 15.

O Rubro-negro, por sua vez, se concentrará na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Domingo, 19, às 17h30 da Bahia, receberá o líder Cruzeiro, que busca seu segundo título consecutivo.

Bom público

Mais de 17 mil pessoas desafiaram o trânsito ruim do início da noite soteropolitana e compareceram ao estádio. Como parte da campanha Outubro Rosa, que alerta para a prevenção do câncer de mama, mulheres não pagaram ingresso. A lembrança apareceu também na tarja rosa acima do escudo da camisa preta que o Vitória estreou nesta quinta.

O time baiano começou bem. Seus momentos se originavam da sua marcação adiantada, que resultava em roubadas de bola nas proximidades da área dos visitantes.

O goleador Dinei quase marcou aos 43 minutos, de carrinho na pequena área, completando cruzamento de Vinícius. Apenas aos 46 minutos o Nacional atacou com perigo.

Como o Rubro-negro deu espaços, o Alviverde dominou as ações na segunda etapa e arriscou chutes. Aos 24 minutos, o lateral direito Bocanegra balançou a rede, aproveitou rebote de cabeçada no travessão, depois de cobrança de escanteio. Ele já havia aberto a contagem no confronto em Medellín.

Demorou, mas o Vitória acordou e passou a pressionar. Aos 38 minutos, Nino quase empatou, de cabeça. No minuto seguinte, foi equivocadamente anulado por impedimento um gol de Dinei. O Nacional também desperdiçou chances.

No ano passado, o Nacional, campeão da Taça Libertadores da América de 1989, havia eliminado da Sul-Americana o Bahia na Fonte Nova, na disputa de pênaltis.

