Vitória perde nos pênaltis para o São Paulo e põe fim a sonho da Copinha

O sonho de vencer a Copa São Paulo de Futebol Júnior vai ter que esperar. Os meninos do Vitória foram valentes, mas acabaram eliminados nesta quinta-feira, 18, com derrota nos pênaltis (4x3) para o São Paulo. Com a bola rolando o time chegou a estar por duas vezes na frente do placar, mas empatou em 2 a 2 e se despediu da competição nas quartas de final.

Foram sete jogos na Copinha, com cinco triunfos, um empate e apenas uma derrota. O time, que marcou 19 gols e sofreu sete, teve como destaques o meia Luan e o atacante Eron, que juntos marcaram onze gols na competição.

O jogo

Quem saiu na frente foi o Leão, com Flávio, que, de bico, acertou um chutaço de fora da área. Pouco depois o jogo foi interrompido pela parada técnica para hidratação e só retornou 15 minutos depois, porque a ambulância que estava no estádio precisou atender um torcedor e deixou o local.

A parada não fez bem para o Rubro-Negro, que sofreu o empate logo depois. Lucas afastou cruzamento, mas mandou a bola nos pés de Toró.

O Leão voltou a ficar na frente nos minutos finais do primeiro tempo. Lucas Ribeiro marcou de cabeça após cobrança de escanteio.

No segundo tempo o Tricolor pressionou até conseguir o empate, marcado quando o relógio indicava 13 minutos para o fim, outra vez por Toró.

Nos pênaltis, Lucas até defendeu uma cobrança, mas Hebert e Cedric desperdiçaram seus chutes e a classificação ficou com o Tricolor.

